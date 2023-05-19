Выставка «Свет золотой луны. Лаковое искусство Мьянмы» представлена в Музее Востока

19 мая Государственный музей Востока представляет выставку «“Свет золотой луны”. Лаковое искусство Мьянмы», приуроченную к 75-летию независимости Республики Союз Мьянма. Это первая в России полномасштабная экспозиция, демонстрирующая произведения пан-юн, как в Мьянме называют лаковое ремесло. По классификации ряда ученых этой страны оно входит в «десятку цветов искусства», самых важных традиционных видов художественного творчества, ярко отражающих особенности национальной культуры. На выставке представлено более 100 лаковых изделий XVIII–XX веков из собрания Музея Востока.

Экспозиция откроет перед зрителями некоторые страницы из истории и технологии лакового производства, восходящего к 1-му тыс. н.э., когда на территории Мьянмы процветали крупные политии народов пью и монов. Уже тогда лак использовали в декоре культовых памятников. Как самостоятельное искусство пан-юн начинает складываться в XI–XIII вв., в период существования Пагана — первого мьянманского государства, а подлинного расцвета достигает при династии Коунбаунов (1752–1885). Изделия из лака всегда очень высоко ценились. Их делали по специальным королевским заказам, преподносили послам, знатным иноземцам, включали в состав даров другим правителям. Жители дарят их друг другу в знак признательности, гостеприимства, пожелания благополучия. Существует поверье, что если все члены семьи едят из одной лаковой посуды, то это является залогом прочных семейных уз.

Широкое применение лака, называемого в Мьянме, как и само лаковое дерево, титси (лат. Gluta usitata), основано на его замечательных свойствах. Он делает поверхность изделий водонепроницаемой, теплостойкой и прочной, защищает от гниения и насекомых, он декоративен, легко полируется и долго сохраняет блеск. На выставке можно увидеть предметы, показывающие длительный и трудоемкий процесс производства лаков, насчитывающего до 40 этапов. Основу объемных изделий обычно выплетают из бамбука, иногда добавляют конский волос, как в демонстрируемых чашах для чая, стенки которых настолько эластичны, что края их почти без повреждения можно соединить друг с другом. Для мебели, картин, культовых произведений используют дерево. Нанесение на основу слоев грунта, состоящего из смеси лака с опилками, глиной, костяным пеплом, рисовым отваром и даже с высушенным навозом, состоит из множества процедур. И лишь затем приступают к орнаментации.

Самой оригинальной в лаковом искусстве Мьянмы признается техника полихромной гравировки, когда поверхность изделий украшают узорами в результате многоэтапного процесса гравировки и покрытия цветными лаками. Представленная на выставке шкатулка XIX в. с фигурками птиц на фоне растительных завитков – самое раннее поступившее в музей произведение, выполненное в этой технике. Так же украшены сундуки, столики, подносы, коробочки для сигарет (чарут), шкатулки для уникальной мьянманской пудры танакхи, которая обладает, как считают мьянманки, удивительно омолаживающим и защитным эффектом. Здесь же широко распространенные в быту коробки для жевательной смеси бетеля. Среди них есть предметы, включающие надписи на бирманском языке. Так, на одной из бетельных коробок выгравированы в отдельных картушах имя автора – «Мастер Чи», год создания – «1972», а также название мастерской – «Свет золотой луны».

Очень эффектно смотрятся изделия, декорированные в технике швейзэва (золотой листок). Их лаковую поверхность расписывают особой водорастворимой краской, оклеивают целиком сусальным золотом, просушивают, а затем промывают водой. Там, где была роспись, фольга смывается, обнажая черный (реже красный) фон, на котором ослепительно сияют золотые узоры. Таковы, к примеру, большие напольные вазы с фигурами божеств с цветами и фантастических львов-охранителей чинтэ.

Наиболее значимой областью применения лака является культовая сфера, которую иллюстрирует в экспозиции ряд памятников. Среди них – голова Будды конца XVII–XVIII вв. (самое старое лаковое произведение в коллекции музея), скульптуры сидящего в «европейской позе» и переходящего в нирвану Пробужденного, две статуэтки буддийских монахов. Все они сделаны в технике «сухого лака», называемой в Мьянме «юн пхэя», что означает «лаковый Будда». Каркас подобных фигур формируют из глины, лаковой массы или бамбука, который потом покрывают тканью, бумагой, толстыми слоями грунта, лака и золотят. Таким же образом обрабатывают поверхность деревянных статуй и храмового декора, примерами которых являются скульптура Будда врачевания с целительным плодом миробаланом в руке и рельефы в виде духа ната, получеловека-полуптицы кейннаи, фантастического змея ная. Детали этих изображений вылеплены из лаковой мастики и инкрустированы кусочками зеркального стекла. Такую технику (тайо швейчха) применяют и для украшения ритуальных сосудов, разного рода праздничных и подарочных вещей, а также музыкальных инструментов, великолепные образцы которых можно видеть в экспозиции. Это традиционная арфа саун и гонг на подставке в виде сказочного существа пинсаюпы.

На выставке представлены также станковые лаковые картины — новый вид в искусстве пан-юн, начавший развиваться с середины XX века. Это было связано с влиянием европейского изобразительного искусства и лаковой живописи Вьетнама. Вместе с тем мьянманские художники опирались и на свои давние традиции. Расцвет этого вида пан-юн падает на 1960–1990-е гг., которыми датируются все картины из собрания Музея Востока. В их тематике буддийские образы закономерно занимают главное место: это «Сон Майи», «Рождение Будды», «Отпечаток ступни Будды», «Четыре сцены из жизни Будды» и другие, выполненные в технике полихромной гравировки. Превосходное владение мастерами методом швейзэва показывают черно-золотые композиции по мотивам средневековой живописи и картина «Дочери Мары», где художник воспроизвел сюжет из жизни Учителя. По легенде, Будду во время медитации пытались совратить три прекрасные дочери демона Мары, но он остался равнодушен к их чарам. За этот нечестивый поступок боги превратили красоток в безобразных худых старух.

Экспонируемые на выставке произведения позволяют в достаточно полной мере оценить самобытную художественную систему пан-юн с ее техническими приемами, формами и канонами украшения лаковых изделий Мьянмы.

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