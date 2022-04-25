ВДНХ открывает билетный центр

1 мая на Центральной аллее откроется Билетный центр ВДНХ. В нем жители и гости Москвы смогут приобрести билеты в музеи, на экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы, спортивные и другие активности Выставки. Время работы — ежедневно с 10:00 до 21:00.

Заботясь о комфорте посетителей, Главная выставка страны внедряет новые IT-решения, в том числе популярный сейчас формат self-service. К летнему сезону на Центральной алее вблизи арки Главного входа откроется Билетный центр ВДНХ.

В центре установят терминалы самообслуживания, позволяющие упростить покупку билетов. Гости смогут выбрать интересующие активности в разных локациях Выставки и оплатить их в одном месте. Например, посещение выставок и экскурсий во флагманских объектах Музейного города — центре «Космонавтика и авиация», музее «Слово», Музее ВДНХ и интерактивном музейном комплексе «Буран», концертов в Зеленом театре и Доме культуры, шоу в Театре сказок, мастер-классов резидентов Парка ремесел, спортивных занятий в веревочном парке Sky Town. Расплатиться можно будет банковской картой. При этом для гостей сохраняется возможность приобретения билетов на официальном сайте Выставки.

ВДНХ постоянно совершенствует сервисы для гостей. В 2021 году произведено масштабное обновление системы навигации. В нее вошли более 250 элементов, среди которых интерактивные стелы, цифровые экраны, большие обзорные карты. Все это помогает посетителям ориентироваться на территории, строить индивидуальные маршруты с расчетом времени и узнавать об актуальных событиях.

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