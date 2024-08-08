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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Музей Востока покажет уникальные предметы древних народов Севера

editor
By editor
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музыкальные инструменты народов севера

В Музее Востока состоялось торжественное открытие зала «Искусство Северной Азии». Начальник Чукотской археологической экспедиции Кирилл Днепровский рассказал, как были найдены предметы искусства, ставшие жемчужинами экспозиции.

После руководитель Московского этнографического общества Юрий Габров продемонстрировал звучание народных арктических инструментов, на которых играли в каменном и бронзовом веках. Они давно исчезли, но были реконструированы в рамках этномузыковедческого проекта «Usi». Гости открытия услышали инуитский таутирут – смычковую цитру коренных жителей Канады, инструменты палеоазиатского населения – ванны-ярар, въюлгын и другие.

Напомним, что экспозиция «Искусство Северной Азии» в Музее Востока открылась в 1993 году. За 30 лет научные сотрудники провели значимые исследования в области культуры и искусства коренных народов Севера. Коллекцию Музея пополнило множество ценных находок, а значит, пришло время обновить экспозицию.

Она состоит из двух частей: «Археология Чукотки» и «Декоративно-прикладное искусство Якутии, Таймыра, Приамурья и Чукотки». Среди них есть настоящие шедевры, которые и будут представлены в обновленной экспозиции: например, уникальная реконструкция так называемого «гарпунного комплекса» – орудия древних морских зверобоев Чукотки, а также элементы единственного полностью раскопанного жилища азиатских эскимосов.

По словам хранителя Михаила Абрагина, новая экспозиция получилась поистине уникальной: аналогов у нее нет ни в России, ни в мире.

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