Музей Востока покажет уникальные предметы древних народов Севера

В Музее Востока состоялось торжественное открытие зала «Искусство Северной Азии». Начальник Чукотской археологической экспедиции Кирилл Днепровский рассказал, как были найдены предметы искусства, ставшие жемчужинами экспозиции.

После руководитель Московского этнографического общества Юрий Габров продемонстрировал звучание народных арктических инструментов, на которых играли в каменном и бронзовом веках. Они давно исчезли, но были реконструированы в рамках этномузыковедческого проекта «Usi». Гости открытия услышали инуитский таутирут – смычковую цитру коренных жителей Канады, инструменты палеоазиатского населения – ванны-ярар, въюлгын и другие.

Напомним, что экспозиция «Искусство Северной Азии» в Музее Востока открылась в 1993 году. За 30 лет научные сотрудники провели значимые исследования в области культуры и искусства коренных народов Севера. Коллекцию Музея пополнило множество ценных находок, а значит, пришло время обновить экспозицию.

Она состоит из двух частей: «Археология Чукотки» и «Декоративно-прикладное искусство Якутии, Таймыра, Приамурья и Чукотки». Среди них есть настоящие шедевры, которые и будут представлены в обновленной экспозиции: например, уникальная реконструкция так называемого «гарпунного комплекса» – орудия древних морских зверобоев Чукотки, а также элементы единственного полностью раскопанного жилища азиатских эскимосов.

По словам хранителя Михаила Абрагина, новая экспозиция получилась поистине уникальной: аналогов у нее нет ни в России, ни в мире.