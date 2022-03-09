17 марта Государственный музей Востока представляет выставку «Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии».

На выставке будут представлены экспонаты из фондов отдела истории материальной культуры и Древнего искусства Музея Востока. Отдел был организован по инициативе известного археолога, историка и выдающегося организатора Александра Михайловича Лескова в 1981 году и в прошлом – 2021 году отмечал свое сорокалетие.

Большая часть экспонируемых предметов была получена в ходе раскопок, которые проводились археологическими экспедициями Государственного музея Востока на территории Северо-Западного Кавказа (Республика Адыгея и Краснодарский Край), Чукотки и Средней Азии (Республика Узбекистан). Часть предметов, экспонируемых на выставке была передана в Музей Востока на постоянное хранение из Института этнологии и антропологии РАН и из Института Археологии РАН. Всего будет экспонировано более 200 музейных предметов.

У всех народов Земли существуют поверья о животных. Вполне реальным млекопитающим, пернатым и земноводным приписывались необычайные и таинственные свойства. Среди них выделяются особи, наделяемые сверхъестественными качествами. На базе этих представлений в первобытном обществе сложилась религиозная система – тотемизм. Это представление о сверхъестественной связи, родстве рода или племени людей с определённым видом животных. Тотем – это животное, которое считалось предком рода, его родоначальником.

С доисторических времен животные были превращены людьми в объекты культуры. Они сделали их символами сверхъестественных сил, а также средством связи с божественным миром. В мифологической традиции герои наделялись качествами и сверхъестественными способностями животных. В политеистических религиях божества довольно часто представлялись в образах животных, а священные животные воспринимались как воплощение сущности богов. Особой группой являются изображения полиморфных фантастических существ, которые также являлись отражением мифологических, а зачастую, и космологических представлений. Изображения животных, которые определенно отождествляются с божественными персонажами, обитающими, согласно космологической традиции, в нижнем, среднем и верхнем уровнях мироздания, присутствуют практически почти на всех графических изображениях Мирового Дерева, как дошедших до нас, так и известных по этнографическим источникам.

Выставка завершит работу 10 мая.

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