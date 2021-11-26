Театр живого слова представит постановку #МоноримМатери

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28 ноября Театр живого слова представит постановку #МоноримМатери. Мероприятие состоится в честь международного Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье осени. Участники – артисты-поэты, прочтут авторские стихотворения, посвящённые вышеуказанной тематике в формате спектакля. Режиссёр и актёр постановки – Дима Рубин.

Начало в в 19:00.

Где? Москва, Ярославское шосее, д. 124, ММКЦ.

Мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры г. Москвы.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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