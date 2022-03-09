День архивов отметят на ВДНХ

10 марта профессиональный праздник отмечают работники российских архивов. Среди них сотрудники архивно-библиотечного фонда ВДНХ. На протяжении более 80 лет в архиве бережно хранятся материалы Главной выставки страны. В честь праздника на ВДНХ проведут бесплатную тематическую экскурсию, посвященную истории архивной службы России.

10 марта в 18:00 Центр славянской письменности «Слово» приглашает всех желающих присоединиться к тематической экскурсии «Архив — уникальное хранилище культурно-исторических знаний». Гостям расскажут, когда и кем была создана архивная служба России, как и где хранили документы для истории и будущих поколений.

История архива Выставки началась 29 июня 1938 года — еще до открытия самой ВСХВ. Он был создан для хранения материалов организации и строительства Выставки. Во время Великой Отечественной библиотеку и архив эвакуировали в Челябинск. Современный архив, расположенный на территории Выставки, разделен на три фонда: «Техническая документация», включающая материалы с 1935 по 2018 год, фонд «ВДНХ СССР» с 1982 по 1991 год и фонд «АО «ВДНХ», куда входят документы с 1992 года по настоящее время. Часть документальных материалов находится на государственном хранении.

Архивные материалы собственных фондов ВДНХ доступны не только узкому кругу специалистов. Благодаря цифровизации все желающие могут изучить все возрастающее количество архивных чертежей, фото и наградных документов Выставки. Особо ценные материалы, ранее скрытые от широкого освещения, становятся частью музейной экспозиции или тематической выставки. Так, например, в конце февраля 2022 года в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылась постоянная экспозиция «Космос. История павильона». Среди экспонатов — материалы из архивно-библиотечного фонда ВДНХ: исторические фотографии, документы, оригинальные рисунки архитекторов, авторские чертежи. Многие из них опубликованы впервые.

Изучать материалы архивного фонда можно не выходя из дома. В 2019 году заработал онлайн-портал Медиатеки Музея ВДНХ. Ранее Медиатека была доступна только при посещении Музея ВДНХ. Онлайн-ресурс знакомит с основными видами документов из архивных фондов: оцифрованные версии газет и журналов, чертежи и фотографии, в том числе дополнительные материалы к различным тематическим выставкам, а также полученные из частных собраний. Например, материалы к выставке «Первый директор», которая сейчас проходит в Музее ВДНХ.

Еще один важный проект, позволяющий всем желающим из любой точки мира прикоснуться к истории ВДНХ, — запуск онлайн-портала архивно-библиотечного фонда. За всю историю Выставки награды ВСХВ — ВДНХ были присуждены более 1,5 млн человек и вручались персонально аграриям, передовикам производства, ученым, космонавтам, а также трудовым коллективам колхозов, заводов, предприятий. Наградные постановления хранятся в архивном фонде. В 2019 году появилась идея сделать их доступными для всех желающих. Для этого была проведена масштабная работа по оцифровке наградных постановлений. В 2020 году портал был запущен, и сейчас на нем можно найти информацию о людях, которые были награждены на Выставке в разные годы. Можно заказать копию выписки из документа и получить ее на почтовый адрес.

Бережное хранение архива Выставки позволило, например, узнать имя без вести пропавшего солдата Иосифа Гамульченко. В феврале 2022 года в архивно-библиотечный фонд ВДНХ обратились активисты Поискового движения России в Ставропольском крае. Во время поиска они обнаружили останки без вести пропавшего солдата, а при нем — малую серебряную медаль ВСХВ 1939 года. По номеру медали удалось найти постановление, в котором было указано имя награжденного.

Развитие онлайн-портала продолжается. Планируется, что информацию о награжденных дополнят материалами из печатных периодических изданий, книг и других источников архивно-библиотечного фонда.

В архивных фондах хранится более 150 тыс. снимков, на которых запечатлены организаторы и участники экспозиций, труженики и передовики производства, гости Выставки и их трудовые достижения в разные годы советского периода. Планируется сделать эти снимки доступными для всех, чтобы любой желающий не выходя из дома смог познакомиться с работой ВДНХ и героической историей нашей страны.

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