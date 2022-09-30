Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока получил грант Русского географического общества

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока стал обладателем гранта Русского географического общества на создание экологических троп.

Проект музея-заповедника основан на исторических маршрутах, по которым ходили великий ученый Дмитрий Менделеев, поэт Александр Блок, их семьи и близкие друзья. Оборудованные экологические тропы позволят посетителям музея-заповедника полностью погрузиться в красоту подмосковной природы с ее уникальным ландшафтом, своей флорой и фауной.

С 2010 года Русское географическое общество выделяет средства на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских, издательских проектов.

Конкурс проводится один раз в год. В 2022 году обладателями грантов стали 35 проектов региональных отделений общества и 54 инициативных проекта.

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