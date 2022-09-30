ОЛИМПИАДА «МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ»

Московский объединенный музей-заповедник начинает 10 сезон Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». В рамках проекта школьники 1-11 классов смогут посетить Конюшенный двор, расположенный в музее-заповеднике «Коломенское» и постоянные экспозиции в усадьбе «Измайлово».

Олимпиада – это отличная возможность побывать в интереснейших местах города, узнать о великих людях и познакомиться с различными историческими эпохами. Школьникам нужно посещать музеи, парки и усадьбы города, правильно отвечать на вопросы и набирать как можно больше баллов.

Музей-заповедник «Коломенское»

Упоминание лошадей в культуре и быте русского народа уходит корнями в глубокое прошлое. О коне уважительно говорили: «Не пахарь, не столяр, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник!». В конце XIX – начале ХХ веков в селе Коломенском не было безлошадных семей. Поэтому в каждой усадьбе обязательной хозяйственной постройкой во дворе была теплая конюшня. В ходе занятия «Век за веком с человеком» участники познакомятся с Конюшенным двором музея-заповедника и его обитателями, увидят экипажи и повозки, побывают на выставке, посвященной истории взаимодействия лошади и человека.

Усадьба «Измайлово»

Участники олимпиады на Измайловском острове смогут побывать сразу на нескольких площадках: в художественно-оформленном интерьере «Старая московская квартира» и в постоянных экспозициях. На первой площадке можно увидеть обстановку комнаты, кухни и коридора советского времени. А в рамках второй – прогуляться по исторической территории Государева двора, посетить экспозиции «Измайлово – царская вотчина XVII века» и «Открытое хранение. Печи и изразцы».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.