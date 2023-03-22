Фестиваль эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ» пройдёт в Москве

22 и 23 апреля 2023 г. в центре Москвы, на Таганке, состоится III Фестиваль эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ» .

Фестиваль собирает вместе увлеченных людей, изучающих сакральные знания различных мировых традиций, учений и практик, а также людей искусства. Это мероприятие с особой творческой атмосферой, где встречаются люди разных духовных взглядов и приверженцы различных философских систем. Объединяет их альтернативный способ познания и взгляда на реальность, отличный от общепринятого, зафиксированного официальной наукой. Вы попадаете в особый чарующий мир, где можете найти ответы на самые сокровенные вопросы!

Автор и продюсер Фестиваля эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ» журналист и музыкант Владимир Преображенский (фестиваль «Бархатное подполье», группа «Бостонское чаепитие» и др. проекты).

В программе Фестиваля предусмотрены дискуссионные встречи, презентации, знакомство с древними обрядами и традициями, выступления музыкальных коллективов, показы моды, маркет эзотерической продукции и многое другое.

Впервые, наряду с музыкальной программой и выставкой предметов искусства, на фестивале будет представлен мир моды!

22 апреля в ходе программы состоится показ коллекции одежды дизайнера, члена Союза художников России Ольги Иркли, пронизанной шаманскими мотивами. Ольга расскажет также о магических свойствах камней и оберегов.

23 апреля вас ожидает показ мистической коллекции, отмеченной готическими образами. Ее представит автор – как он сам себя называет, архитектор самодвижущихся объектов из резной кожи и тканей Андрей Канунов (Обладатель Главного Приза Недели Моды «Эстет» «Лучшая коллекция одежды сезона осень 2016»).

22 апреля гостей ждёт также выставка необычных картин – художница Аделя Хасанова из Башкирии начала создавать их после снизошедшего на нее мистического откровения. Свои вопросы вы сможете задать непосредственно автору.

Где? Москва, Клуб Live Story, Большой Дровяной пер., д. 8, стр. 1.

Вход свободный – по предварительной регистрации .

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