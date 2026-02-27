«Музыка в цехах» объединила Орел и Тулу

Всероссийский патриотический марафон «Музыка в цехах», созданный телеканалом RU.TV по инициативе членов Совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрия и Владимира Киселевых, продолжает охватывать промышленные центры страны. 24 и 25 февраля масштабные концерты состоялись сразу на двух стратегических предприятиях: Орловском сталепрокатном заводе и Тульском металлопрокатном заводе.

24 февраля концерт прошел на территории Орловского сталепрокатного завода, выпускающего компоненты для военной техники и инженерных сооружений. Для орловских металлургов выступил патриотический коллектив «123 ПОЛК», а также заслуженный артист Российской Федерации Марк Тишман и певица Александра Воробьева, дважды ставшая лауреатом Премии «Золотой Граммофон».

«Меня переполняют гордость и радость, потому что я впервые за свою творческую карьеру приехала в прекрасный город Орел, увидела искренние, радующиеся глаза слушателей – это высшая награда и похвала. Музыка всегда заряжает, лечит, дает эмоции для вдохновения. Мне кажется, это важно для людей, которые привыкли к определенному ритму, которым хочется новых впечатлений», – поделилась Александра Воробьева.

На следующий день, 25 февраля, эстафету приняла Тула – город оружейников. Сцена развернулась прямо в цеху Тульского металлопрокатного завода, который вносит весомый вклад в обеспечение страны, в том числе Вооруженных сил, металлоконструкциями. Здесь дала концерт легендарная рок-группа «Земляне», для которой выступления на заводах в рамках марафона уже стали традицией, а также Марк Тишман и группа «123 ПОЛК».

«Выступление перед публикой – это всегда потрясающие эмоции и невероятное количество энергии от слушателей. Особенно для нас важны подобные концерты для заводчан. Наша цель – дать людям хорошее настроение, поэтому мы приезжаем на заводы и дарим его через музыку», – рассказали о концерте музыканты группы «Земляне».

Артисты поздравили трудовые коллективы с Днем защитника Отечества и поблагодарили заводчан за их нелегкий труд по укреплению обороноспособности страны. Звезды исполнили как проникновенные лирические композиции, так и энергичные хиты: выступления произвели на работников огромное впечатление. Слушатели откликались на каждую песню, с удовольствием танцевали, подпевали знакомым строчкам и долго не отпускали исполнителей со сцены. Многие подходили к артистам, чтобы пожать им руку и лично сказать «спасибо» за творчество. Концерты не только подарили всем присутствующим чувство единения, но и оставили яркие впечатления, которые долго будут в памяти.

«Такие мероприятия позволяют нашим заводчанам приобщаться к прекрасному, к патриотической музыке. Большая благодарность артистам, которые принимают в них участие и дарят эти эмоции. Выступления оставили неизгладимые впечатления. Особенно хочется отметить качество звучания и исполнения. Со стороны руководства мы всегда готовы помогать в реализации подобных инициатив», – подчеркнул министр промышленности Тульской области Николай Еланцев.

Для телеканала RU.TV важно, что звезды, участвующие в марафоне, не просто откликаются на приглашения, а сами проявляют инициативу, понимая важность момента. Многие из них наряду с концертами в тылу регулярно выезжают в зону СВО и госпитали. Именно поэтому канал выражает отдельную благодарность исполнителям, которые неизменно поддерживают патриотические инициативы «Русской Медиагруппы» и своим примером показывают, как важна для бойцов и тружеников тыла поддержка артистов.

Марафон «Музыка в цехах» продолжит свое шествие по стране, чтобы поддерживать тех, кто кует победу на производстве. Так телеканал RU.TV возрождает традиции времен Великой Отечественной войны, когда фронтовые бригады выступали на заводах и в госпиталях, укрепляя дух тружеников тыла.