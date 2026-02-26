Выставку о маршале Жукове при поддержке Музея Победы продемонстрируют в восьми регионах России

4 марта при поддержке Музея Победы стартует передвижной выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет». Основу выставки составляют экспонаты из семейных архивов потомков полководца, материалы из фондов Музея Победы и видеоматериалы из фондов ФКУ «РГАКФФД».

«В 2026 году при поддержке Музея Победы пройдет серия мероприятий, посвященных празднованию 130-летия Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа». И ключевым событием станет передвижной выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет», — отметили в Музее Победы.

Новый передвижной выставочный проект — это рассказ о личной жизни и военной карьере выдающегося военачальника, основанный на достоверных исторических источниках, а также воспоминаниях семьи и ближайшего окружения. Впервые в экспозиции представят ранее не доступные широкой аудитории предметы гражданского и военного быта, фотографии, письма, принадлежащие маршалу, а также памятные подарки полководцу.

В рамках проекта будет представлено 25 планшетов, которые освещают различные этапы жизненного пути Георгия Константиновича – детство, учебу, участие в Первой мировой и Гражданской войнах, в событиях на Халхин-Голе, в крупнейших сражениях Великой Отечественной, а также послевоенные годы. Более 100 оцифрованных фотографий и исторические справки раскроют малоизвестные факты из биографии маршала. Дополняют выставку около 30 подлинных реликвий из фондов Музея Победы и личных коллекций потомков полководца. Это письма и поздравительные открытки Жукова членам семьи и друзьям, мемуары, фотопортреты, личные вещи — карманные и наручные часы, орденская планка, рабочая папка и т.д. Среди уникальных реликвий — карманный фотоальбом, который Георгий Константинович лично сделал в качестве подарка для каждого члена семьи.

Первыми выставочный проект увидят жители Белгорода. 4 марта 2026 года правнучка Г.К. Жукова торжественно откроет передвижной выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет» в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Мероприятие пройдет при участии министра культуры Белгородской области Максима Викторовича Шапошникова, заместителя министра культуры Белгородской области, курирующего работу музеев, Светланы Михайловны Горбатовской, представителей регионального музейного сообщества. Выставка будет работать в Белгороде до 18 марта 2026 года.

Кроме того, в течение 2026 года этот проект представят на площадках еще шести музеев-партнеров Международного проекта «Территория Победы» из Центрального федерального округа — в Брянске, Коврове, Воронеже, Курске, Липецке и Туле, а также в Музее Победы и его филиале — Музее Г.К. Жукова в Калужской области.

«Выбор музеев, где будет представлен проект, основан на связи регионов с различными этапами жизни полководца и его участием в сражениях Великой Отечественной войны», — подчеркнули в Музее Победы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив». Это совместный проект Музея Победы и Автономной некоммерческой организации «Центр исторических проектов «Наши Традиции».