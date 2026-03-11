В арт-кластере «Таврида» завершилась программа для участниц СВО, волонтёров и добровольцев

С 8 по 10 марта в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») проходила программа «Женщины-герои. Опора на искусство». Здесь девушки, которые служат в зоне СВО, а также помогают фронту и приграничью, с помощью психологов, арт-терапевтов и других экспертов погрузились в атмосферу творчества, красоты и гармонии. События «Таврида.АРТ» реализуются при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

На три дня Академия «Меганом» превратилась в место вдохновения, творческой самореализации, отдыха и эмоциональной разгрузки для 25 женщин — тех, кто непосредственно несёт службу в зоне специальной военной операции, военных медиков, корреспондентов, добровольцев, волонтёров, а также тех, кто уже имеет статус ветерана СВО.

«Это трёхдневная реабилитационная программа, главная ценность которой — не переквалификация или обучение новой профессии, а исцеление и восстановление внутренней гармонии, — говорит один из кураторов программы Мария Каратаева. — Наша задача заключалась в том, чтобы не просто дать женщинам отдохнуть, а помочь им переосмыслить свой опыт: превратить его из тяжёлого груза в осознанную ценность, найти новые смыслы через творчество. Мы хотели, чтобы от состояния «я должна всё» они пришли к осознанию «я имею право быть» и уехали от нас с ощущением причастности к сообществу, с внутренней опорой и пониманием, что их путь — это не просто помощь, а социально значимая история, достойная быть рассказанной».

Девушек ждали встречи с психологами и арт-терапевтами, мастер-классы по вокалу, живописи и актёрскому мастерству, работа с визажистами и фотографами. По словам общественного деятеля, волонтёра, организатора гуманитарных миссий в зону СВО, автора и руководителя проекта «Женщины-герои» и соруководителя программы Виктории Рашиной, все эти мероприятия помогли девушкам восполнить женскую энергетику и вернуть их в ресурсное состояние:

«Женщины на фронте и в зоне боевых действий часто отказываются от собственного комфорта в пользу помощи другим и нередко выгорают. Поэтому им очень важно уметь переключаться, уметь признаваться себе в том, что пора отдохнуть, — не работать на износ, а дать себе, своему телу и психике возможность восполнить энергию. Ведь дарить тепло, заботу и помощь можно только тогда, когда ты в ресурсе. Когда твои собственные силы на исходе — помощь не будет полноценной. Нельзя помочь другому, когда сам нуждаешься в помощи и восполнении сил. Об этом важно помнить».

Одной из участниц программы стала военнослужащая Людмила Болилая, получившая в прошлом году звание Героя России. Будучи медсестрой мотострелкового подразделения, она закрыла собой в ходе обстрела раненого бойца, приняв поражающие элементы кассетного боеприпаса на себя, и получила тяжёлые ранения.

«Я очень рада, что мне удалось разделить с вами этот праздник, ведь наша программа началась в Международный женский день — 8 Марта. Уверена, что мы все будем вспоминать эти дни как самые счастливые. Вместе радовались, вместе плакали, вместе смеялись. Спасибо, что вы такие замечательные, вы все — героини! За эти три дня мы посмотрели на себя иначе, раскрылись в чём-то новом, вернулись к себе настоящим», — обратилась она к участницам.

У каждой женщины, приехавшей на «Тавриду», есть свои истории спасения, утрат, борьбы и преодоления. Но все они сходятся в одном: их непростая работа невозможна без поддержки, любви и творчества.

«Всегда стараюсь найти время, чтобы хоть ненадолго переключиться на любимое хобби. Для меня это вышивка крестиком и лоскутное шитьё. Свой рукодельный опыт применяю и в условиях СВО: провожу с детьми и взрослыми мастер-классы по созданию сувениров, плетению браслетов, а также по изготовлению маскировочных сетей. А ещё использую свой актёрский опыт: декламирую стихи перед военнослужащими и коллегами-волонтёрами на концертах, в госпиталях, да и просто в поездках «за ленточку» при подходящем случае и подходящей обстановке. С удовольствием веду личный блог, делюсь в соцсетях своими интересными наблюдениями, впечатлениями от событий и встреч. И да, очень важно не зацикливаться на одном деле, а в нашем случае — на СВО. Женщинам особенно важно находить возможность переключаться: сходить в театр или кино, встретиться с подружками, выехать на природу, почитать интересную книгу, заняться любимым хобби. Так мы заряжаемся сами и можем дарить свет и любовь окружающему миру», — делится Ольга Перькова, руководитель курского добровольческого движения «СВОИ 46», волонтёр, актриса театра и кино.

Участница программы Анна Илясова с позывным «Белка» признаётся, что с творчеством связана её непосредственная деятельность на фронте: «Так как я являюсь заместителем командира роты по военно-политической работе, я помогаю доносить культуру и искусство до наших ребят в зоне СВО. В мои служебные обязанности входит в том числе организация их досуга. Я организовываю приезд различных артистов и коллективов непосредственно в зону СВО. А ещё моя работа подразумевает быть и командиром, и психологом, и мамой, и сестрой. Порой слово поддержки может сыграть огромную роль в судьбе человека. Я люблю то, что делаю, и считаю это главным в любой сфере».

В финальный день программы несколько участниц побывали в местных школах — в МБОУ «СОШ № 4 им. Героя Советского Союза В. Л. Савельева» и в МБОУ «Морская СОШ им. В. А. Дерягина» городского округа Судак. Там они пообщались с учащимися 8-х классов и рассказали им о своей службе и помощи фронту.

По информации Министерства обороны Российской Федерации в настоящий момент более тысячи женщин принимает участие в специальной военной операции, из них каждая третья имеет государственные награды. И ещё тысячи женщин являются добровольцами и волонтёрами. Они отправляются в зону СВО в качестве медиков, военных корреспондентов и журналистов, возят гуманитарную помощь в зону боевых действий, работают в военных госпиталях и стабилизационных медицинских пунктах на линии боевого соприкосновения, а также оказывают помощь пострадавшему мирному населению в пунктах временного размещения.

«Женщины-герои. Опора на искусство» стала первой в Академии «Меганом» исключительно женской программой — для действующих участниц специальной военной операции и тех, чья работа непосредственно связана с СВО. При этом программы для участников и ветеранов спецоперации — как мужчин, так и женщин, а также членов их семей — проходят на территории арт-кластера «Таврида» с 2023 года. Они призваны помочь им осмыслить пережитый опыт через творчество, раскрыть таланты в музыке, литературе, живописи, кино и театре.