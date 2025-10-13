«Профессия – Родину защищать»: состоялось награждение победителей 1-го Всероссийского детского творческого конкурса

11 октября в Центральном Доме Российской Армии состоялся гала-концерт и церемония награждения финалистов первого Всероссийского детского творческого конкурса «Профессия – Родину защищать» в номинации «Вокальное мастерство».

Участник специальной военной операции, гвардии сержант Александр Мирошник тепло поприветствовал зрителей и конкурсантов. Кроме того, бойцы группировки «Запад» записали видеообращение, в котором выразили поддержку юным талантам. Его продемонстрировали на большом экране.

Ребята со всей России в возрасте от восьми до шестнадцати лет — два дня напряжённо состязались за почётные награды на сцене Центрального Дома Российской Армии. Участники конкурса демонстрировали своё мастерство как в сольных выступлениях, так и в составе дуэтов и ансамблей, даря зрителям яркие музыкальные номера. В их исполнении прозвучали композиции различных жанров, объединённые общей военно-патриотической тематикой.

Жюри конкурса, в состав которого вошли деятели культуры и искусства, по итогам творческого состязания назвали имена победителей и призеров, которым в ходе церемонии награждения вручили заслуженные награды.

Лучшими в номинациях и возрастных категориях признаны: Татьяна Бабкина из Домодедово, Андрей Палаев из Иваново, вокальные ансамбли «Соло-в-ушки» и «Аллегро» из Москвы, образцовый коллектив – театр детской песни «Летний дождь», представляющий город Великие Луки. Обладателем главного приза стал московский ансамбль «Юные патриоты».

Своими мыслями по окончании творческого состязания поделился начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко:

«Конкурс «Профессия — Родину защищать» интегрировал в себя все творческие направления ЦДРА по патриотической работе с подрастающим поколением. Номинация «Вокальное мастерство» — это всероссийский музыкальный проект, в котором могут участвовать дети и подростки до 16 лет. Репертуар у нас свободный, но большинство участников сознательно выбирают или сами сочиняют песни военно-патриотической направленности. Цель этой номинации — приобщение детей к армейской культуре, поиск и развитие молодых талантов и их дальнейшая поддержка на пути к большой сцене».

Всероссийский детский творческий конкурс «Профессия – Родину защищать» проводится Министерством обороны Российской Федерации с целью развития детского и юношеского творчества и активизации творческого потенциала подрастающего поколения. Он включает в себя три направления «Вокальное мастерство», «Военная вышивка» и «Изобразительное искусство». Принять участие в нём могут все желающие в возрасте до 18 лет. В этом году творческое состязание было посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.