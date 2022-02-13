Музыканты группы «Френдли Файа» высмеяли песни из топ чартов в дебютном треке

Группа «Френдли Файа» выпустила бунтарский дебютный трек «Million Dollars Punk Rock». Музыканты намеренно повторили бессмысленные песни, попадающие в чарты, и создали трек в стиле поп-панк.

Участники группы успели пройтись по Красной площади со сворой собак и разгромить бар под музыкальное сопровождение «Million Dollars Punk Rock». В ближайшее время состоится премьера клипа.

Группа была создана в этом году, но уже привлекла к себе внимание вызывающим поведением и яркими образами. Несмотря на провокационное поведение музыкантов, среди следующих релизов «Френдли Файа» можно будет услышать не только легкие треки для настроения, но и размышления на серьезные темы.

Дебютная песня доступна для прослушивания на всех музыкальных платформах.

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