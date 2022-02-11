Творчество и персона легендарного композитора Эдуарда Артемьева — не нуждаются в представлении. «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сталкер», «Легенда №17» — лишь несколь ко г ромких примеров , фильмография маэстро насчитывает порядка 220 картин, а дискография, не считая сборников — около 100!

Концерт «Артемьевские вечера. Снежный бал» — это нестареющая музыка Эдуарда Николаевича Артемьева, танцевальные и вокальные номера, вдохновляющая поэзия и интерьер старинной московской усадьбы. Уникальное мероприятие состоится 25 февраля 2022 года и подарит его гостям яркий эффект присутствия на изысканном балу в атмосфере романтизма, искусства и возвышенных чувств.

В концерте прозвучат не только кино-хиты Эдуарда Артемьева к культовым фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, но и произведения молодых и актуальных композиторов Максима Абакумова и Александра Бермана. Артисты представят публике романсы и песни на стихи современной поэтессы Ирины Березы-Подлунной. Событие пройдет при участии молодежного оркестра Sirius Orchestra под руководством Ивана Верина. Исполнять романсы и песни будут выпускники ГИТИСа и студенты Театрального Института имени Бориса Щукина, а молодые талантливые артисты балета продемонстрируют притягательность и свободу танца под музыку Эдуарда Николаевича.

Событие пройдет в уникальном формате концерта-бала, а гости смогут полностью погрузиться в атмосферу искусства. Ощутить себя на неповторимом балу помогут интерьер старинного дворца и уникальное пространство, специально созданное художниками и режиссерами. Программа «Артемьевские вечера. Снежный бал» увлечет удивительным сочетанием классики и модерна, неповторимой эстетикой единения традиций и современности, гармонией разных видов искусства. Кроме наслаждения музыкой и балетом, участников бала ждет выставка картин Александра Немцова, члена Союза художников России.

25 февраля артисты и гости соберутся в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе (усадьба графа Салтыкова, история которой началась ещё в 1758 году). Гости смогут оценить интерьеры дворца, признанном памятником архитектуры, и почувствовать себя на настоящем балу. Чтобы сохранить у присутствующих ощущение торжественности и утонченности, организаторы предлагают дресс-код для всех участников: вечернее платье для женщин и костюм для мужчин. Во время бала гостям будут предложены закуски и винная карта, в составлении которой принимал участие сам Эдуард Артемьев! Также гости вечера смогут сделать уникальные селфи в интерьерах особняка и в специальной зоне для фото-сессий, что особенно актуально в наш век соцсетей и Инстаграма.

Для VIP-гостей перед концертом предусмотрено неформальное общение с артистами и Эдуардом Николаевичем Артемьевым.

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