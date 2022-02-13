Музыкальный фестиваль New Israeli Sound в Еврейском музее и центре толерантности

Одним из главных музыкальных событий лета 2022 года станет фестиваль New Israeli Sound в Еврейском музее и центре толерантности. В этом году он в первый раз пройдет как на всей прилегающей к Еврейскому музею территории, так и внутри самого музея, и программа будет особенно насыщенной: в Россию приедут звезды лучших мировых музыкальных фестивалей. Хедлайнером выступит всемирно известный музыкант Асаф Авидан со своим характерным вокалом и узнаваемым стилем. Гости New Israeli Sound окунутся в неповторимую атмосферу Тель-Авива с его актуальной музыкой, лавками, представляющими локальные модные бренды, и street food маркетом современной израильской кухни.

Впервые фестиваль продлится до поздней ночи, а музыкальная программа будет разделена на две площадки. На главной сцене на улице с 15:00 до 23:00 выступят Асаф Авидан, Рифф Коэн, группы Yemen Blues и Electric Zoo. Вторая сцена разместится внутри музея: с 19:30 до 02:30 здесь будет звучать культовая электронная музыка в исполнении Rejoicer с музыкантами, в частности из его лейбла Raw Tapes, и коллективов Beatfoot и DORJ. Благодаря New Israeli Sound вся территория музейно-выставочного комплекса Еврейского музея и центра толерантности превратится в междисциплинарную площадку, которая соединит традиции и новейшие направления в культуре и музыке.

Фантастическую манеру исполнения Асафа Авидана сравнивают с Билли Холидей и Дженис Джоплин одновременно, а сам Авидан рассказывает, что на его тексты огромное влияние оказал Боб Дилан. Музыкант популярен в Европе и США, где заслужил репутацию человека-оркестра и музыкального интеллектуала. Еще одна знаменитость тель-авивской сцены — Рифф Коэн — прославилась в родном городе треками на французском языке. Легкая и одновременно фактурная поп-музыка пронизана ближневосточными мотивами и африканскими ритмами. Певица получила музыкальное образование, но говорит, что создает свою музыку и разумом, и сердцем. Ее треки имеют четкую музыкальную структуру и при этом насыщены харизмой. Yemen Blues — джазовая фолк-группа с фантастически экспрессивным фронтменом Равидом Кахалани. Все вместе это музыкальное разнообразие создаст уникальную атмосферу для огромной летней вечеринки.

Главная сцена

Асаф Авидан — израильский фолк-соул-исполнитель и композитор. До 2012 года сотрудничал с израильской фолк-рок-группой The Mojos. Обладатель редкого и завораживающего тенора альтино. Манерное ретроисполнение и фантастический голос исполнителя стали узнаваемыми с самого начала его сольной карьеры.

Рифф Коэн — израильская поп-певица, автор песен, актриса и музыкант. Исполняет композиции на иврите, французском и арабском языках. Рифф выросла в Тель-Авиве, изучала музыковедение в Тель-Авивском университете, а продолжила образование в Париже, куда приехала, получив стипендию для деятелей искусств.

Yemen Blues — команда из девяти музыкантов, играющая электрический фолк в оригинальной блюзовой, фанк и джазовой аранжировке. Исполнители используют традиционную йеменскую музыку и адаптируют ее ритмы в современные красивые и сложные грувы. Вокалист и основатель группы Равид Кахалани родом из Йемена собрал коллектив в Израиле.

Electric Zoo — израильская рок-группа со звучанием британского рока 1960-х, исполняет музыку в неповторимом инди-стиле с вокалом на английском. Коллектив очень популярен в Израиле и в последние несколько лет завоевывает мировую сцену.

Сцена электронной музыки

Rejoicer (Юви Хавкин) — продюсер из Тель-Авива, сочетающий в своем творчестве фанк, хип-хоп, брейкбит и джаз. Способствовал развитию современного бит-движения в Израиле и создал сообщество международных артистов, которые вносят свой вклад в его лейбл Raw Tapes.

Beatfoot — это эйсид-техно, пост-панк и рейв-трио одновременно. Девиз группы: «Любая музыка становится лучше, если играть ее быстрее». Интенсивная музыка и калейдоскоп стилей в каждом треке — отличительные черты творчества коллектива.

DORJ — умиротворяющая инди-группа с нежным мужским вокалом.

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