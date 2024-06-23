«MY BLOOMING SOUL»: В ASKERI GALLERY состоялось открытие выставки Алексея Головина и Анны Сладковой

В ASKERI GALLERY состоялось открытие выставки двух российских художников: Алексей Головин и Анна Сладкова представили объединенный проект «MY BLOOMING SOUL», посвященный силе связи человека и природы. Природные мотивы обращают зрителя к диалогу со своим внутренним миром и напоминают о важности созидания своего «внутреннего сада». Нежные, чувственные работы Сладковой и металлические, несгибаемые цветы Головина, словно Инь и Ян, объединяются в визуализации древнейшей символики, понятной каждому.

Вечер стал незабываемым благодаря слиянию искусства и гастрономии. В каждом выставочном зале произведения художников воплотились в арт-фуршет, созданный Ultima Яндекс Еда и вдохновленный образами на картинах. Изысканные закуски, разработанные White Rabbit Family, дополнили эстетическое удовольствие и погрузили гостей вечера в сказочную атмосферу. На протяжении вечера посетителей угощали вкуснейшими авторскими коктейлями на основе Martini по мотивам произведений художников. Гости смогли буквально «ощутить искусство на вкус».

«В жизни современного человека так мало времени для расслабленного созидания. В стремлении все успеть и всего достичь, мы отдаляемся от собственного «я», чтобы затем всю жизнь пытаться его обрести. И здесь на помощь приходит возвращение к природе: живая, настоящая, многогранная, подчиненная человеку и вместе с тем необузданная и мощная, она остается олицетворением нашей сути и воплощением наших истинных стремлений. Анна Сладкова и Алексей Головин создают работы, в которых каждый сможет найти ответ на свой внутренний запрос. В этом сила настоящего искусства, которое вдохновляется философией бытия», — рассказала Полина Аскери.

Первыми увидеть новую выставку ASKERI GALLERY пришли посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават, Князь Георгий Михайлович Романов, Эвелина Хромченко, Елена Летучая, Ирэна Понарошку, Елена Пинская, Вадим Ковалев, артисты Большого театра Анна Туразашвили, Кристина Кретова и Игорь Цвирко, Анастасия Панибратова, Диана Евгения Милова, Юлия Сумачева, певица Саша Градива, Константин Андрикопулос, Ангелина Аскери, Константин Гайдай, Марина Добровинская, Иван Кокорин, Маша Янковская и многие другие.