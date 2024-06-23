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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«MY BLOOMING SOUL»: В ASKERI GALLERY состоялось открытие выставки Алексея Головина и Анны Сладковой

editor
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askeri gallery

В ASKERI GALLERY состоялось открытие выставки двух российских художников: Алексей Головин и Анна Сладкова представили объединенный проект «MY BLOOMING SOUL», посвященный силе связи человека и природы. Природные мотивы обращают зрителя к диалогу со своим внутренним миром и напоминают о важности созидания своего «внутреннего сада». Нежные, чувственные работы Сладковой и металлические, несгибаемые цветы Головина, словно Инь и Ян, объединяются в визуализации древнейшей символики, понятной каждому.

Вечер стал незабываемым благодаря слиянию искусства и гастрономии. В каждом выставочном зале произведения художников воплотились в арт-фуршет, созданный Ultima Яндекс Еда и вдохновленный образами на картинах. Изысканные закуски, разработанные White Rabbit Family, дополнили эстетическое удовольствие и погрузили гостей вечера в сказочную атмосферу. На протяжении вечера посетителей угощали вкуснейшими авторскими коктейлями на основе Martini по мотивам произведений художников. Гости смогли буквально «ощутить искусство на вкус».

«В жизни современного человека так мало времени для расслабленного созидания. В стремлении все успеть и всего достичь, мы отдаляемся от собственного «я», чтобы затем всю жизнь пытаться его обрести. И здесь на помощь приходит возвращение к природе: живая, настоящая, многогранная, подчиненная человеку и вместе с тем необузданная и мощная, она остается олицетворением нашей сути и воплощением наших истинных стремлений. Анна Сладкова и Алексей Головин создают работы, в которых каждый сможет найти ответ на свой внутренний запрос. В этом сила настоящего искусства, которое вдохновляется философией бытия», — рассказала Полина Аскери.

Первыми увидеть новую выставку ASKERI GALLERY пришли посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават, Князь Георгий Михайлович Романов, Эвелина Хромченко, Елена Летучая, Ирэна Понарошку, Елена Пинская, Вадим Ковалев, артисты Большого театра Анна Туразашвили, Кристина Кретова и Игорь Цвирко, Анастасия Панибратова, Диана Евгения Милова, Юлия Сумачева, певица Саша Градива, Константин Андрикопулос, Ангелина Аскери, Константин Гайдай, Марина Добровинская, Иван Кокорин, Маша Янковская и многие другие.

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