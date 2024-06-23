Второй сезон «Драконов Востока» можно посмотреть в Музее Востока

Выставка «Драконы Востока» открылась в новом воплощении в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре. Символ 2024 года в фотоформате презентовали в галерее Музея Парка Горького этой весной. Главный вопрос, который интересовал посетителей: где можно увидеть драконов с фотографий? Ответить однозначно – «в Музее Востока» – было нельзя.

«Дракон – важный символ и распространённый образ в искусстве большинства восточных стран. Так что в залах постоянной экспозиции Музея Востока драконов всегда было множество. Но ещё больше их, конечно, в наших фондах, ведь постоянная экспозиция – это лишь небольшая часть музейной коллекции. Некоторых драконов можно отыскать в нашем открытом хранении в павильоне на ВДНХ, хотя, опять же, далеко не всех», – рассказывает один из кураторов выставки «Драконы Востока» Анна Голда.

По словам Анны, столь теплый прием жителей и гостей столицы первой выставки сподвигнул сотрудников Музея устроить смотр драконов в виде реальных экспонатов. Выбрали самых ярких представителей из разных восточных регионов и, выражаясь языком сериалов, продлили выставку «Драконы Востока» на второй сезон.

Большие и маленькие, металлические и керамические, деревянные и рисованные, тувинские и узбекские, китайские и вьетнамские – более 30 драконов обрели временный дом в двух залах Музея. К ним добавились драконы на планшетах. В сумме зрители могут увидеть около 130 мифических существ из разных фондов. И это – если не считать драконов, по-прежнему рассредоточенных по залам постоянной экспозиции.

«Выставка небольшая, но невероятно насыщенная образами и смыслами. Мы ограничились темой дракона именно восточного, осознавая, что эти существа, рожденные воображением человека, присутствуют в культурах народов всего мира. Драконы опасные и дружелюбные, защитники и разрушители – в древнейшем космогоническом символе заложены размышления человека о мироздании и смысле жизни, о взаимодействии со Вселенной. Выставка рождает ощущение, что эти многогранные существа незримо присутствуют вокруг нас и даже внутри каждого из нас», – отметила сокуратор «Драконов Востока» Мария Филатова.

Выставка продлится до 7 июля, но Год Дракона закончится лишь 29 января, когда символ этого года метафорически передаст «власть» Зеленой Деревянной Змее. Кстати, этому событию будет посвящена выставка, запланированная в Музее Востока на зиму 2024-2025 под названием «Это хорошо, что вы зеленый».