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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Второй сезон «Драконов Востока» можно посмотреть в Музее Востока

editor
By editor
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дом дракона

Выставка «Драконы Востока» открылась в новом воплощении в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре. Символ 2024 года в фотоформате презентовали в галерее Музея Парка Горького этой весной. Главный вопрос, который интересовал посетителей: где можно увидеть драконов с фотографий? Ответить однозначно – «в Музее Востока» – было нельзя.

«Дракон – важный символ и распространённый образ в искусстве большинства восточных стран. Так что в залах постоянной экспозиции Музея Востока драконов всегда было множество. Но ещё больше их, конечно, в наших фондах, ведь постоянная экспозиция – это лишь небольшая часть музейной коллекции. Некоторых драконов можно отыскать в нашем открытом хранении в павильоне на ВДНХ, хотя, опять же, далеко не всех», – рассказывает один из кураторов выставки «Драконы Востока» Анна Голда.

По словам Анны, столь теплый прием жителей и гостей столицы первой выставки сподвигнул сотрудников Музея устроить смотр драконов в виде реальных экспонатов. Выбрали самых ярких представителей из разных восточных регионов и, выражаясь языком сериалов, продлили выставку «Драконы Востока» на второй сезон.

Большие и маленькие, металлические и керамические, деревянные и рисованные, тувинские и узбекские, китайские и вьетнамские – более 30 драконов обрели временный дом в двух залах Музея. К ним добавились драконы на планшетах. В сумме зрители могут увидеть около 130 мифических существ из разных фондов. И это – если не считать драконов, по-прежнему рассредоточенных по залам постоянной экспозиции.

«Выставка небольшая, но невероятно насыщенная образами и смыслами. Мы ограничились темой дракона именно восточного, осознавая, что эти существа, рожденные воображением человека, присутствуют в культурах народов всего мира. Драконы опасные и дружелюбные, защитники и разрушители – в древнейшем космогоническом символе заложены размышления человека о мироздании и смысле жизни, о взаимодействии со Вселенной. Выставка рождает ощущение, что эти многогранные существа незримо присутствуют вокруг нас и даже внутри каждого из нас», – отметила сокуратор «Драконов Востока» Мария Филатова.

Выставка продлится до 7 июля, но Год Дракона закончится лишь 29 января, когда символ этого года метафорически передаст «власть» Зеленой Деревянной Змее. Кстати, этому событию будет посвящена выставка, запланированная в Музее Востока на зиму 2024-2025 под названием «Это хорошо, что вы зеленый».

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