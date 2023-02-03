На базе Рязанского театра кукол создан первый в России Творческо-технологический центр «ТеатровИдение»

С 31 января по 2 февраля, в театре, командой Проекта «ТеатровИдение» была проведена демонстрационная сессия. Проект стартовал при поддержке Союза театральных деятелей России и Президентского Фонда Культурных Инициатив в сентябре 2022 года. Его основная задача – оказание всесторонней помощи театрам в создании и эффективном использовании всех форм театрального видео от рекламы и технических записей до полноценных видео версий и онлайн трансляций спектаклей.

Первым в истории Проекта спектаклем, выбранным в качестве примера для демонстрационной сессии стал спектакль «…И НАКАЗАНIЕ» по произведению Федора Достоевского режиссера Олега Жюгжды. В процессе съемок и прямой интернет - трансляции прошло обучение специалистов сферы мультимедиа. Учебным группам демонстрационной сессии были представлены образовательные мероприятия двух типов: съемка и трансляция спектакля, и мастер-классы которые прочли режиссеры Владимир Бровкин и Александр Смирнов, оператор Евгений Тимохин, звукооператор Андрей Кауппонен, технический директор Проекта Владимир Ершов.

Юрий Гаврилов, руководитель проекта «ТеатровИдение»:

– Когда-то мы начинали это в 2004 году в формате «Театральная паутина» – первые в мире интернет-трансляции театральных событий. Тогда было очень много желающих подключиться, из-за чего в первый день трансляция начала «рассыпаться». Сейчас во многом те же люди строили «ТеатровИдение». Но если в «Паутине» искали оптимальные пути трансляции, съемки и монтажа, то сегодня люди набрали огромный опыт, стали мастерами в этом деле. Хочется передать этот накопившийся за долгие годы опыт.

Участие в проекте организуется через цифровую платформу «Театровидение». За последние несколько месяцев к ней подключилось более пятидесяти театров страны. Для тиражирования знаний и навыков в регионах страны в течение 2023 года команда Проекта планирует создать шесть творческо-технологических центров в театрах Рязани, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Тагила, Вологды и на базе столичного Академического Молодежного Театра (РАМТ). В рамках образовательного направления Проекта запущены циклы онлайн и офлайн лекций о всех аспектах создания театрального видео, от технических до административных, которые прочтут ведущие отечественные специалисты.

Театр кукол в Рязани основан в 1927 году. Коллектив театра кукол в Рязани по праву считает себя продолжателями театрального дела Милицы Знаменской, руководившей театром кукол в те годы.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра Кукол:

– Почему мы выбрали именно этот спектакль? Для нашего театра он очень важен. С него мы вернулись к вечерним спектаклям и ко взрослому зрителю. К слову, у нас заложили традицию вечерних спектаклей в 1981 году. Это был «Дракон» по пьесе Евгения Шварца в постановке Валерия Шадского. В «И Наказанiе» есть живой план, куклы разных систем, тени, видеопроекции. Нам очень интересно увидеть, как это будет в кадре. Чем сложнее задача, тем интереснее ее выполнить.

Александр Смирнов режиссер-постановщик прямой трансляции:

– В театральном деле возникают такие понятия как «провинция» и «столица». Не от гордости, но стихийно от того, что все в своей каше варятся. Мне нравится этот проект, потому что он начисто стирает это различие. Все выходят в одно поле, соревнуются на равных. По техническому оснащению, популярности и размеру Театр кукол лидирующий. Ни о какой «провинциальности» в плохом смысле слова и речи быть не может.

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