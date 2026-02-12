На что готовы россияне ради любви

Ко Дню всех влюбленных и в год юбилея «Божественной комедии» Данте Алигьери книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели опрос среди пользователей с целью узнать, на что они готовы ради любви. Более половины участников исследования (54% женщин и 63% мужчин) верят в романтические идеалы и готовы пуститься в странствие по загробному миру по примеру героя поэмы Данте. Главным свидетельством сердечной привязанности для обоих полов стала забота (76% женщин и 71% мужчин).

В 2026 году отмечается 705 лет с момента написания «Божественной комедии» Данте Алигьери, а 14 февраля — День всех влюбленных. Специально к этим датам Литрес и LiveLib узнали у пользователей, что для них значит любовь и на какие поступки ради нее они готовы. Большинство женщин и мужчин, принявших участие в исследовании, признались, что хотя бы раз в жизни любили: 82% и 75%, соответственно. Также они единодушно выбрали заботу (76% женщин и 71% мужчин) в качестве основного доказательства романтического влечения. При этом девушки более трепетно относятся к признанию ценности личности партнера: уважение (74%) заняло второе место среди признаков любви. Для представителей мужского пола наиболее важны спокойствие, ощущение комфорта и полное доверие (по 66% у обоих критериев).

Результаты опроса показали, что пользователи по-прежнему верят в романтические идеалы. В произведении «Божественная комедия» Данте Алигьери рассказывает о своем странствии по загробному миру под руководством поэта Вергилия, которого направила к нему погибшая возлюбленная Беатриче. Последовать примеру главного героя поэмы и отправиться в царство духов за своей любовью готовы 63% опрошенных мужчин и 54% женщин. В повседневной жизни для подтверждения сердечной привязанности респонденты мужского пола согласны отказаться от вредных привычек (61%), а девушки сменить место жительства или работу (56%).

«Несмотря на различия в восприятии любви, итоги исследования доказывают: романтические идеалы всё ещё живы в современном обществе. Для дам в отношениях важнее уважение как признание личностной ценности. Джентльменам не хватает спокойствия, они тянутся к ощущению эмоциональной безопасности. Готовность к подвигам в метафорическом смысле говорит о принятии второй половины, и пусть в реальности поход героя Данте заменится переездом или отказом от привычек, это не умаляет важности разумного компромисса. Чтение историй о подвигах ради любви укрепляет веру в светлое чувство. “Божественная комедия” в этом смысле — поэма об утерянной возможности счастья и настоящая энциклопедия средневековой жизни, но ценности воспевает вполне современные. Данте отправляется в загробный мир за своей почившей возлюбленной Беатриче Портинари, в которую с детства был платонически влюблён. Она вышла за другого, так и не узнав о чувствах итальянского поэта. Обрести друг друга им суждено лишь на том свете. Произведение написано 705 лет назад, но вдохновляет до сих пор бороться за свои желания и не бояться препятствий. Помните: беречь и радовать близких и проявлять заботу о них нужно не только в День всех влюбленных, но и каждый день жизни!» — комментирует результаты исследования редактор художественной литературы Анна Данилина.

Женщинам чаще, чем мужчинам посвящают произведения искусства (33% против 19%), но инициаторами таких поступков чаще становятся мужчины (29% против 27%). Однако представители мужского пола затрудняются ответить на вопрос (44%), хотели бы они, чтобы партнер преподнес им такой подарок, а респондентки мечтают (43%) о таком жесте в их сторону.