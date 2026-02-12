Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUНа что готовы россияне ради любви

На что готовы россияне ради любви

By T1
95
любовь
Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

Ко Дню всех влюбленных и в год юбилея «Божественной комедии» Данте Алигьери книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели опрос среди пользователей с целью узнать, на что они готовы ради любви. Более половины участников исследования (54% женщин и 63% мужчин) верят в романтические идеалы и готовы пуститься в странствие по загробному миру по примеру героя поэмы Данте. Главным свидетельством сердечной привязанности для обоих полов стала забота (76% женщин и 71% мужчин).

В 2026 году отмечается 705 лет с момента написания «Божественной комедии» Данте Алигьери, а 14 февраля — День всех влюбленных. Специально к этим датам Литрес и LiveLib узнали у пользователей, что для них значит любовь и на какие поступки ради нее они готовы. Большинство женщин и мужчин, принявших участие в исследовании, признались, что хотя бы раз в жизни любили: 82% и 75%, соответственно. Также они единодушно выбрали заботу (76% женщин и 71% мужчин) в качестве основного доказательства романтического влечения. При этом девушки более трепетно относятся к признанию ценности личности партнера: уважение (74%) заняло второе место среди признаков любви. Для представителей мужского пола наиболее важны спокойствие, ощущение комфорта и полное доверие (по 66% у обоих критериев).

Результаты опроса показали, что пользователи по-прежнему верят в романтические идеалы. В произведении «Божественная комедия» Данте Алигьери рассказывает о своем странствии по загробному миру под руководством поэта Вергилия, которого направила к нему погибшая возлюбленная Беатриче. Последовать примеру главного героя поэмы и отправиться в царство духов за своей любовью готовы 63% опрошенных мужчин и 54% женщин. В повседневной жизни для подтверждения сердечной привязанности респонденты мужского пола согласны отказаться от вредных привычек (61%), а девушки сменить место жительства или работу (56%).

«Несмотря на различия в восприятии любви, итоги исследования доказывают: романтические идеалы всё ещё живы в современном обществе. Для дам в отношениях важнее уважение как признание личностной ценности. Джентльменам не хватает спокойствия, они тянутся к ощущению эмоциональной безопасности. Готовность к подвигам в метафорическом смысле говорит о принятии второй половины, и пусть в реальности поход героя Данте заменится переездом или отказом от привычек, это не умаляет важности разумного компромисса. Чтение историй о подвигах ради любви укрепляет веру в светлое чувство. “Божественная комедия” в этом смысле — поэма об утерянной возможности счастья и настоящая энциклопедия средневековой жизни, но ценности воспевает вполне современные. Данте отправляется в загробный мир за своей почившей возлюбленной Беатриче Портинари, в которую с детства был платонически влюблён. Она вышла за другого, так и не узнав о чувствах итальянского поэта. Обрести друг друга им суждено лишь на том свете. Произведение написано 705 лет назад, но вдохновляет до сих пор бороться за свои желания и не бояться препятствий. Помните: беречь и радовать близких и проявлять заботу о них нужно не только в День всех влюбленных, но и каждый день жизни!» — комментирует результаты исследования редактор художественной литературы Анна Данилина.

Женщинам чаще, чем мужчинам посвящают произведения искусства (33% против 19%), но инициаторами таких поступков чаще становятся мужчины (29% против 27%). Однако представители мужского пола затрудняются ответить на вопрос (44%), хотели бы они, чтобы партнер преподнес им такой подарок, а респондентки мечтают (43%) о таком жесте в их сторону.

Предыдущая статья
Радиоэкспедиция РТРС связала Тамбовскую область с 90 странами
Следующая статья
В повторный прокат выходит философская драма Павла Лунгина «Остров»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru