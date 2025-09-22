«Одни дома»: телеканал «СОЛНЦЕ» провёл премьеру и автограф-сессию в ЦДМ

В Центральном Детском Магазине на Лубянке телеканал «СОЛНЦЕ» впервые провел масштабное офлайн-мероприятие для зрителей — автограф-сессию и премьерный показ первых серий семейного сериала «Одни дома». А вместе с премьерой «СОЛНЦЕ» представил короткие ролики о каждом герое — видео, которые знакомят с персонажами и их характерами.

Гости мероприятия познакомились с юными актёрами — Анной Изотовой, Феодором Кирсановым, Екатериной Червовой и Александром Пинаевым. Исполнители главных ролей новой семейной комедии «Одни дома» общались с поклонниками, отвечали на вопросы, подписывали постеры проекта и делились закулисными историями со съёмочной площадки. Атмосфера быстро превратилась из формальной автограф-сессии в импровизированный интервью-баттл: зрители старались придумать самый оригинальный вопрос, чтобы выиграть фирменный мерч телеканала.

Александр Пинаев признался, что мечтает сыграть в военном фильме, Анна Изотова рассказала, что даже ради съёмок не пропускает занятия в колледже, Екатерина Червова поделилась, что самым забавным случаем на площадке стала история со сгущёнкой (спойлер: ищите эту сцену в эфире — вас ждёт сюрприз), а Фёдор Кирсанов вспомнил, что впервые оказался перед камерой в возрасте… двух месяцев. На вопрос о любимой роли вся экранная семья единогласно выбрала своих героев из «Одни дома».

После автограф-сессии актёры и победители розыгрыша прошли в кинозал, где состоялся закрытый показ первых серий проекта — тёплой и динамичной истории о том, как четверо детей остаются дома без родителей и пытаются справиться с «взрослыми» проблемами, не забывая при этом о юморе и взаимовыручке.

Для телеканала «СОЛНЦЕ» это событие стало первой офлайн-премьерой: новым форматом общения с аудиторией и ещё одним доказательством того, что семейный контент может собирать людей не только у экранов, но и в реальной жизни.