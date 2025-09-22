Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

LIFESTYLE

«Одни дома»: телеканал «СОЛНЦЕ» провёл премьеру и автограф-сессию в ЦДМ

Москва

Выставку «Не только сказки» художника Василия Власова представили в галерее «Открытый клуб»

Регионы России

Участники Хакатона «Города» разработали архитектурные концепции Центра креативных индустрий для Альметьевска

WWNEWS

РОСКИНО провело первый Фестиваль российского кино в Бахрейне

Мир театра

Аверин, Ходченкова, Хабаров: премия «Звезда Театрала»-2025 объявила шорт-лист

Москва

В Москве состоялся финал Международного музыкального конкурса «Интервидение»

LIFESTYLE

Стивен Мао, Евгений Герасимов, Мила Ершова и другие звезды посетили открытие кинофестиваля «Будем жить»

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге завершился Международный фестиваль юных арфистов «Хрустальный ключ»

ДомойLIFESTYLE«Одни дома»: телеканал «СОЛНЦЕ» провёл премьеру и автограф-сессию в ЦДМ

«Одни дома»: телеканал «СОЛНЦЕ» провёл премьеру и автограф-сессию в ЦДМ

editor
By editor
64
одни дома - автограф-сессия в цдм
Фото © пресс-служба телеканала «СОЛНЦЕ»

В Центральном Детском Магазине на Лубянке телеканал «СОЛНЦЕ» впервые провел масштабное офлайн-мероприятие для зрителей — автограф-сессию и премьерный показ первых серий семейного сериала «Одни дома». А вместе с премьерой «СОЛНЦЕ» представил короткие ролики о каждом герое — видео, которые знакомят с персонажами и их характерами.

Гости мероприятия познакомились с юными актёрами — Анной Изотовой, Феодором Кирсановым, Екатериной Червовой и Александром Пинаевым. Исполнители главных ролей новой семейной комедии «Одни дома» общались с поклонниками, отвечали на вопросы, подписывали постеры проекта и делились закулисными историями со съёмочной площадки. Атмосфера быстро превратилась из формальной автограф-сессии в импровизированный интервью-баттл: зрители старались придумать самый оригинальный вопрос, чтобы выиграть фирменный мерч телеканала. 

Александр Пинаев признался, что мечтает сыграть в военном фильме, Анна Изотова рассказала, что даже ради съёмок не пропускает занятия в колледже, Екатерина Червова поделилась, что самым забавным случаем на площадке стала история со сгущёнкой (спойлер: ищите эту сцену в эфире — вас ждёт сюрприз), а Фёдор Кирсанов вспомнил, что впервые оказался перед камерой в возрасте… двух месяцев. На вопрос о любимой роли вся экранная семья единогласно выбрала своих героев из «Одни дома».

После автограф-сессии актёры и победители розыгрыша прошли в кинозал, где состоялся закрытый показ первых серий проекта — тёплой и динамичной истории о том, как четверо детей остаются дома без родителей и пытаются справиться с «взрослыми» проблемами, не забывая при этом о юморе и взаимовыручке. 

Для телеканала «СОЛНЦЕ» это событие стало первой офлайн-премьерой: новым форматом общения с аудиторией и ещё одним доказательством того, что семейный контент может собирать людей не только у экранов, но и в реальной жизни.

Предыдущая статья
Выставку «Не только сказки» художника Василия Власова представили в галерее «Открытый клуб»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru