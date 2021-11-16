Немецкий молодежный бренд одежды и аксессуаров NEW YORKER поддерживает интернациональную выставку искусства Diversity United

Серия выставок «Diversity United. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж.» предлагает необычный взгляд на современное искусство Европы.

В прошлом году NEW YORKER поддержал проект «Diversity United. Современное европейское искусство, Берлин. Москва. Париж.»: более чем 90 художников из 34 стран получили возможность представить свои творческие работы на художественных выставках в Берлине, Москве и Париже.

Этим обязательством молодежная компания еще раз доказывает свою тесную связь с областью искусства и поддерживает уже успешное сотрудничество с художником Джимом Авиньоном и арт-коллективом KLUB7, в результате которого была создана успешная коллекция модной одежды.

В этом году после успешного открытия в Берлине передвижная выставка открывается на своей второй остановке в Москву. Таким образом, с 23 ноября произведениями искусства можно будет любоваться на двух этажах Новой Третьяковки, недалеко от Парка Горького. Выставка, открытая до 13 марта 2022 года, посвящена таким темам, как свобода, достоинство и уважение, конфликт и диалог, ландшафт и власть, политическая и личная идентичность. Это дает широкой аудитории уникальную возможность познакомиться с различными формами искусства и художниками со всей Европы и открывает зрителю совершенно новую перспективу.

«New Yorker гордится сотрудничеством с проектом Diversity United, потому что эта уникальная серия выставок столь же разнообразна, как и мы. Нас как международную компанию очень вдохновляет сотрудничество с художниками со всей Европы. Как и мода, искусство является выражением культуры определенного периода. Мода и искусство отражают вопросы, волнующие общество, предлагают разные способы восприятия реальности и указывают на то, что выходит за рамки повседневных событий», — говорит Фолькер Путцманн, руководитель отдела маркетинга NEW YORKER.

Фото – сайт www.stiftungkunst.de

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