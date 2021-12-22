На Кузнецком мосту открылась галерея дизайнерских елок

Фестиваль «Путешествие в Рождество» приглашает всех на праздничную площадку, которая расположилась на Кузнецком мосту. Здесь традиционно открывается галерея модных новогодних елей, в украшении которых приняли участие известные дизайнеры и медиаперсоны, артисты балета и музыканты. Всех их объединяет одна тема – «Елки больших городов. Новогодние традиции». Работы соединили впечатления от разных городов, их главные символы и новогоднее краски, чтобы передать атмосферу праздника и помочь открыть для себя что-то новое и интересное.

«Галерея дизайнерских елок на Кузнецком мосту рядом с ЦУМом стала уже доброй традицией фестиваля «Путешествие в Рождество». Украшенные дизайнерами, известными музыкантами, артистами и медиаперсонами новогодние ели выставлены здесь уже в шестой раз. Главная тема проекта в этом году – «Елки больших городов. Новогодние традиции», поэтому, гуляя по этой фестивальной площадке, можно «побывать» в Париже и Мадриде, Нью-Йорке и Лиссабоне, Сеуле и Копенгагене. И, конечно, увидеть елку, на украшение которой вдохновила Москва», —рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

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