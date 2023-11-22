На Острове Канта в Калининграде обустроят зону отдыха

Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта создания экологически чистой зоны отдыха для горожан на Острове Канта. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Остров Канта получил свое название в честь известного немецкого философа Иммануила Канта, чьи останки покоятся у одной из стен Кафедрального собора в Калининграде. Ранее остров именовался островом Кнайпхоф и в XIV веке был центром судоходства и торговли, активно застраивался, располагал десятками дорог, сотнями домов и соединялся с материком пятью мостами. Но в августе 1944 года массированными бомбежками город был почти полностью разрушен.

Сегодня на острове можно увидеть лишь парк с многочисленными каменными скульптурами и единственную постройку – Кафедральный собор. Однако вскоре территория преобразится. На Острове Канта благоустроят набережные, установят нестационарные павильоны с кафе и торговлей, оборудуют туалеты, детскую игровую зону и сезонный каток под эстакадой площадью 300 кв. м. Здесь также появятся площадка с видом на монумент «Пионерам рыбопромыслового флота» и пространство с подвесными сиденьями.

Застройщик – ГАУ Калининградской области «Кафедральный собор». Проектировщик – ООО «Другая архитектура».