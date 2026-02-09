На платформе Коиново открылся 3D-музей полотенца

Виртуальный 3D-музей полотенца открылся на платформе Коиново. Изначально задумывался «триптих»: ранее на платформе уже были открыты 3D-музей национальных костюмов Российской империи и 3D-музей народной игрушки России. А сейчас каждый желающий может посетить третий музей, нацеленный на поддержку традиционной народной культуры — 3D-музей полотенца.

Полотенце — один из важнейших предметов народной культуры. Полотенца в русской традиции могли называться по-разному в зависимости от места бытования и назначения. Так, в южнорусских деревнях праздничное полотенце нередко называли рушником, а севернее — ручником, рукотерником, утиральником называли полотенце, которым вытирали руки и тело. Божник, накрюшник, наспишник — названия полотенец, украшавших крестьянский дом. В старину в семьях хранили полотенца как семейную ценность, которую передавали из поколения в поколение.

Проект 3D-музея полотенца направлен на сохранение культурного наследия России. Были частично оцифрованы коллекции Студии по изучению, возрождению и развитию национальных традиций «Русские начала» и Московского городского творческого коллектива детского фольклорного ансамбля «Веретенце».

В 3D-музее представлены полотенца Курской, Вологодской, Ярославской, Олонецкой, Томской, Нижегородской и других губерний. Планируется регулярное обновление экспозиции.

«Мы решили представить полотенца в формате интерактивных 3D-визуализаций, чтобы привлечь дополнительное внимание. Для профессионалов также доступны фотографии высокого разрешения как дополнительные материалы для изучения. Каждый из виртуальных музеев — 3D-музей национальных костюмов, музей народной игрушки и музей полотенца — планируем и дальше развивать, рассказывать о них молодежи и учителям. Наша цель — сохранение и популяризация культурного наследия. Чтобы у дизайнеров были качественные цифровые источники для вдохновения, и дети познавали народную культуру России. Только так мы передадим культурный код», — комментирует генеральный директор платформы Коиново Константин Попов.

«Нам, исследователям и мастерам, очень хочется, чтобы в современную жизнь вернулась традиция дарения полотенца в особо значимые моменты жизни. С глубокой древности полотенце играло важную роль: оно активно использовалось в родильном и свадебном обрядах. Например, во время венчания в определенный момент обряда было принято связывать молодым руки одним полотенцем. Во время свадьбы невеста обязательно дарила родне жениха нарядные полотенца, созданные своими руками», — рассказывает Татьяна Валькова, директор Студии «Русские начала».

«Сохранение материального культурного наследия очень трудный и кропотливый процесс. С уникальным этнографическим материалом непросто обращаться, сохраняя его для потомков в качестве музейных экспонатов. Платформа Коиново позволяет увековечить эти вещи навсегда для наших потомков. Качественное изображение позволяет увидеть всё до мельчайших подробностей, дает возможность использовать материал в качестве обучающего пособия, а также возможность создания качественных реплик по старинным технологиям. Курские полотенца сейчас как никогда ценны, так как Суджанский район, по которому мы ездили в этнографические экспедиции сейчас полностью разрушен» — отмечает руководитель ансамбля «Веретёнце» Петрушина Валерия.