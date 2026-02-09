Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUНа платформе Коиново открылся 3D-музей полотенца

На платформе Коиново открылся 3D-музей полотенца

By editor
170
музей полотенца
Фото: пресс-служба платформы Коиново

Виртуальный 3D-музей полотенца открылся на платформе Коиново. Изначально задумывался «триптих»: ранее на платформе уже были открыты 3D-музей национальных костюмов Российской империи и 3D-музей народной игрушки России. А сейчас каждый желающий может посетить третий музей, нацеленный на поддержку традиционной народной культуры — 3D-музей полотенца.

Полотенце — один из важнейших предметов народной культуры. Полотенца в русской традиции могли называться по-разному в зависимости от места бытования и назначения. Так, в южнорусских деревнях праздничное полотенце нередко называли рушником, а севернее — ручником, рукотерником, утиральником называли полотенце, которым вытирали руки и тело. Божник, накрюшник, наспишник — названия полотенец, украшавших крестьянский дом. В старину в семьях хранили полотенца как семейную ценность, которую передавали из поколения в поколение.

Проект 3D-музея полотенца направлен на сохранение культурного наследия России. Были частично оцифрованы коллекции Студии по изучению, возрождению и развитию национальных традиций «Русские начала» и Московского городского творческого коллектива детского фольклорного ансамбля «Веретенце».

В 3D-музее представлены полотенца Курской, Вологодской, Ярославской, Олонецкой, Томской, Нижегородской и других губерний. Планируется регулярное обновление экспозиции.

«Мы решили представить полотенца в формате интерактивных 3D-визуализаций, чтобы привлечь дополнительное внимание. Для профессионалов также доступны фотографии высокого разрешения как дополнительные материалы для изучения. Каждый из виртуальных музеев — 3D-музей национальных костюмов, музей народной игрушки и музей полотенца — планируем и дальше развивать, рассказывать о них молодежи и учителям. Наша цель — сохранение и популяризация культурного наследия. Чтобы у дизайнеров были качественные цифровые источники для вдохновения, и дети познавали народную культуру России. Только так мы передадим культурный код», — комментирует генеральный директор платформы Коиново Константин Попов.

«Нам, исследователям и мастерам, очень хочется, чтобы в современную жизнь вернулась традиция дарения полотенца в особо значимые моменты жизни. С глубокой древности полотенце играло важную роль: оно активно использовалось в родильном и свадебном обрядах. Например, во время венчания в определенный момент обряда было принято связывать молодым руки одним полотенцем. Во время свадьбы невеста обязательно дарила родне жениха нарядные полотенца, созданные своими руками», — рассказывает Татьяна Валькова, директор Студии «Русские начала».

«Сохранение материального культурного наследия очень трудный и кропотливый процесс. С уникальным этнографическим материалом непросто обращаться, сохраняя его для потомков в качестве музейных экспонатов. Платформа Коиново позволяет увековечить эти вещи навсегда для наших потомков. Качественное изображение позволяет увидеть всё до мельчайших подробностей, дает возможность использовать материал в качестве обучающего пособия, а также возможность создания качественных реплик по старинным технологиям. Курские полотенца сейчас как никогда ценны, так как Суджанский район, по которому мы ездили в этнографические экспедиции сейчас полностью разрушен» — отмечает руководитель ансамбля «Веретёнце» Петрушина Валерия.

Предыдущая статья
Интерактивная экспозиция достижений металлургов и энергетиков Красноярского края перешла в онлайн-формат
Следующая статья
Легендарная рок-группа «Земляне» выступила в Москве

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru