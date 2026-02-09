Подписано новое генеральное соглашение между РАР, РАО и ВОИС

Документ направлен на обеспечение соблюдения авторских и смежных прав на музыкальные произведения при использовании в радиовещании.

Российская Академия Радио (РАР), Российское Авторское Общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере соблюдения вещателями радиоканалов авторских и смежных прав на музыкальные произведения и фонограммы. Новый документ, так же, как и генеральное соглашение от 2017 года, провозглашает соблюдение прав авторов и других правообладателей в качестве отраслевого стандарта, и задает прозрачные и понятные правила работы для отечественных радиовещателей.

«Российская Академия Радио всегда активно отстаивает интересы радиовещателей. Отношения с обществами по коллективному управлению правами относятся к важнейшим отраслевым вопросам радио. Прозрачное взаимодействие радиовещателей с РАО и ВОИС защищает интересы и правообладателей (авторов, исполнителей), и радиостанций, так как определяет универсальные и признанные всей индустрией и государством правила игры, причем на долгосрочной основе. Важно, что РАР как объединению, активно отстаивающему интересы радиоотрасли, вместе с РАО и ВОИС удалось сохранить размер процентных ставок на прежнем уровне. При этом ключевым отличием от предыдущего соглашения стало внедрение единой тарификации для сообщения (потокового вещания) радиоэфира в сети интернет наряду с эфиром и кабелем, в целях определения вознаграждения авторам и исполнителям», — отметил президент РАР, генеральный директор ФГУП РТРС Андрей Романченко.

По словам исполнительного директора РАО Алексея Карелова, от эффективного взаимодействия ОКУПов с медиа отраслью зависит благополучие как авторов, так и индустрии дистрибуции контента: «Авторы заинтересованы в том, чтобы их музыка звучала на радио, поэтому мы всегда стремимся обеспечить вещателям комфортные условия работы: гибкую систему ставок, прозрачный механизм расчетов. Особое внимание мы уделяем современным технологическим инструментам, позволяющим автоматизировать рутину, связанную с мониторингом и отчетностью. Новое соглашение — результат вдумчивого диалога с индустрией. Уверен, что оно станет надежным подспорьем в нашей дальнейшей работе».

Основные нововведения касаются потокового вещания (стриминга) радиоэфира по сети интернет. Согласно новому генеральному соглашению, наряду с эфирным и кабельным радиовещанием (в аналоговом и/или цифровом формате) в общий договор с организациями по коллективному управлению правами (ОКУП) входит стриминг радиоэфира в Интернете в режиме реального времени как разновидность эфирного и кабельного вещания.

Использование музыкальных произведений в сети Интернет на сторонних платформах стороны генерального соглашения планируют урегулировать в рамках его реализации через Ассоциацию «Индустриальный радиоплеер» на взаимовыгодных для правообладателей и вещателей условиях.

Изменения затрагивают также механизм формирования процентных ставок по лицензионным договорам с РАО и ВОИС. Как и раньше, процентные ставки по договорам с РАО и ВОИС зависят от объема используемого музыкального контента. При этом теперь методика их расчета стала более прозрачной, и они могут быть пересмотрены, если фактическая доля использования произведений и фонограмм меняется в течение четырех полных отчетных периодов подряд. Причем инициировать это вправе любая из сторон, но не чаще одного раза в год.

Совокупные процентные ставки остались на прежнем уровне, а для небольших региональных вещателей важно, что в ряде случаев генеральное соглашение увязывает размер минимальной суммы по договору с размером их доходов.

Перечень доходов, которые служат базой для расчета вознаграждений, не изменился. В него включены поступления от рекламы, спонсорские средства, направленные на использование контента, доходы от розыгрышей, конкурсов, платежи за SMS‑сервисы и предоставление эфирного времени третьим лицам. Кроме того, учитываются доходы от размещения рекламы на интернет‑ресурсах вещателя.

Льготные условия ожидают новых участников рынка: при первом заключении договоров с РАО и ВОИС будут применяться понижающие коэффициенты. В первые четыре отчетных периода действия договора коэффициент — 0,75, а с пятого по восьмой — 0,88. Это распространяется и на случаи определения минимальной суммы вознаграждения по новой лицензии вещателя, включаемой в действующие договоры с РАО и ВОИС. Однако льгота не будет действовать, когда вещатель, например, вовремя не уведомил ОКУПы о новой лицензии, переоформил ее без изменения радиоканалов или получил в порядке переоформления или переуступки от другого пользователя.

По мнению РАР, новое генеральное соглашение с РАО и ВОИС позволит сбалансировать интересы правообладателей и вещателей, а четкие критерии расчета и возможность использования льготных периодов будут особенно ощутимы на локальном рынке.