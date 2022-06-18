САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: На ПМЭФ прошла эксклюзивная премьера нового сериала PREMIER — «НАСЛЕДИЕ» автора и режиссёра Алексея Голубева

16 июня 2022 года в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) онлайн-кинотеатр PREMIER, входящий в состав холдинга «Газпром-Медиа Холдинг» провёл эксклюзивный показ первой серии сериала «Наследие», снятого компанией «MAG Film». Режиссёром-постановщиком и креативным продюсером выступил Алексей Голубев.

Закрытый показ картины за 1,5 месяца до официального старта прошел под куполом «Планетария №1». Гости мероприятия, среди которых были гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, Филипп Янковский, Гамалея Федор, Надежда Стрелец, Дарья Повереннова, Алена Жигалова, Евгений Шварц, Константин Белошапка, Давид Ниамеди попали в постапокалиптический мир героев «Наследия» благодаря декорациям, привезенным прямо со съемочной площадки проекта.

Сериал о группе людей, которым предстоит восстановить человечество после экологической катастрофы, представила съемочная группа.

«Идея сериала пришла из простого вопроса – что будет с детьми, если их лишить всех благ цивилизации — отмечает режиссер и креативный продюсер проекта Алексей Голубев. – Предположение выросло в оригинальную идею сериала о постапокалиптическом мире, в котором главные герои – поколение искусственно выращенных людей. С какими сложностями они столкнуться? Как они будут видеть мир и с чего начнут его восстановление? Как развернется проблема отцов и детей в мире, где эти роли очень условны. На мой взгляд, у нас получился сериал-предостережение, но без лишнего морализаторства».

«Первые кадры сериала «Наследие» показывают нам, что никакой вирус нам не страшен. Говоря словами гостя нашего мероприятия Басты, мы в любом случае прорастем в наших детях, их детях. Все будет хорошо. У нашей страны большое будущее, потому что мы вместе», — отмечает Александр Жарова, генеральный директор «Газпром-медиа холдинга».

«Мы показываем особый проект, в особом месте — Планетарии. Мы делаем эту премьеру в рамках особого мероприятия ПМЭФ. И поэтому у каждого из нас будут особые эмоции», — говорит Софья Митрофанова, генеральный директор PREMIER

Закрытую премьеру своими выступлениями завершили Баста и DJ Козак.

Сериал «Наследие» рассказывает о группе людей, которые провели в криогенном сне почти 100 лет. Им предстоит восстановить человечество, которое оказалось на грани вымирания из-за экологической катастрофы. В главных ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артём Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева, Татьяна Меженцева, Алексей Онежен, Катерина Ковальчук, Евгений Шварц, Святослав Королёв, Константин Белошапка, Полина Крикунова, Фёдор Гамалея, Анар Халилов, Давид Наимеди и другие.

В широком прокате сериал появится уже летом 2022 года. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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