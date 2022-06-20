Премьера мелодрамы «Дышите свободно» Сергея Бодрова ст. в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере мелодрамы «Дышите свободно». Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук, Полина Пушкарук и Полина Агуреева. Новый фильм режиссера Сергея Бодрова ст. будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 23 июня.

Главные герои картины — Илья и Вера. Илья сильно заикается, и это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать

Двум женщинам предстоит побороться за сердце Ильи. Правда, он сам не то чтобы хочет связывать дальнейшую жизнь с кем-то из них. Его герой, помимо заикания, переживает серьезное ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), а также надеется наладить отношения со своей бывшей женой — она воспитывает их общего ребенка без отца, переживая, что тот тоже начнет заикаться, если Илья будет общаться с сыном. Евгений Ткачук и Полина Пушкарук играют пациентов элитной клиники по лечению заикания, Полина Агуреева – в роли доктора Черкасовой.

Cобытия этой мелодрамы разворачиваются на улицах и набережных Санкт-Петербурга. Героям фильма предстоит решить немало проблем, связанных как с ними лично, так и с их потенциальным будущим. Идея этого фильма родилась у Сергея Бодрова ст. еще в 90-х, но до ее реализации дошли совсем недавно.

Роли в фильме исполнили Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Обитель», Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом»), Полина Пушкарук («Хэппи-энд»), Полина Агуреева («Ликвидация»), Анатолий Кондюбов («Воскресенский»), Алексей Утеганов («Черный ворон»), Илья Дель («Вертинский»), Михаил Тройник («Чики»), Кристи Шнайдер («Однажды в Трубчевске»), Александра Серзина («Цыпленок жареный») и другие российские актеры театра и кино. Над сценарием работал сам Сергей Бодров ст.

«Дышите свободно» — новый фильм сценариста и режиссера Сергея Бодрова ст., советского и российского кинематографиста, номинанта на «Оскар» за фильм «Монгол». Сценарист нескольких популярных советских комедий – «Баламут», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Не ходите, девки, замуж» – дебютировал в режиссуре фильмом «Сладкий сок внутри травы» в 1984-м. Первая картина, заставившая говорить о новом имени – «Непрофессионалы» – вышла в 1985-м. На переломе эпох снял знаменитый «Кавказский пленник», где в кино дебютировал его сын – Сергей Бодров-младший», в 2007 снял исторический эпос «Монгол» — номинированный на «Оскар», затем были комедия «Дочь Якудзы», и голливудское фэнтэзи — «Седьмой сын».

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