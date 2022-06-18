В Парке Горького прошел флешмоб Красных Шапочек

16 июня посетители Парка Горького стали свидетелями масштабного перформанса. На Ленинской площади главного столичного парка собралось 70 Красных Шапочек, они исполнили зажигательный танец, прыгали через скакалку и играли в прятки с двухметровыми волками на джамперах.

Событие приурочено к осенней премьере российского блокбастера «Красная Шапочка». Актерский состав семейного фэнтези впечатляет, в фильме задействованы Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Нино Нинидзе и другие. Роль Красной Шапочкой досталась Таисии Калининой, которая также приняла участие в перформансе в Парке Горького — юная актриса солировала на фоне танцевального представления от участниц студии-школы Аллы Духовой TODES.

«Для меня была большая честь сыграть в таком фильме, стать партнером по съемочной площадке очень известных и талантливых актеров. Я чувствовала серьёзную ответственность, исполняя роль легендарного сказочного персонажа, но, думаю, у меня все получилось. «Красная Шапочка» открыла мне дверь в новый мир, а я открыла для мира новую героиню, которая, как мне кажется, полюбится очень многим», – говорит актриса Таисия Калинина.

Как отмечают организаторы, год премьеры совпал с другими знаковыми для Красной Шапочки датами — в этом году исполняется 325 лет сказке Шарля Перро, написанной в 1697 году, и 45 лет знаменитому советскому фильму Леонида Нечаева с Яной Поплавской в главной роли. Все эти события стали отличным поводом напомнить о любимице фантазийного мира и презентовать будущую премьеру.

Приквел всем известной сказки, в котором главная героиня открывает тайну своего происхождения, выйдет на широкие экраны уже 22 сентября.

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