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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваНа «Робостанции» на ВДНХ с помощью 3D-печати создали самый длинный символ года

На «Робостанции» на ВДНХ с помощью 3D-печати создали самый длинный символ года

editor
By editor
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змея-символ-года
3D-змея - символ года. Фото © пресс-служба ВДНХ

На «Робостанции» на ВДНХ создали самую большую в мире 3D-печатную модель змеи. Символ 2025 года, отражающий мудрость, гибкость и проницательность, воплощен в грандиозном масштабе: змея состоит из 23 000 сегментов, общая длина составляет 50 метров, а на печать и сборку проекта ушло более 380 часов.

Это первый в мире случай создания столь длинного арт-объекта с помощью 3D-печати. Для модели использовался легкий, прочный и экологичный PLA-пластик российского производства. Гигантская змея стала центральным арт-объектом выставки роботов «Робостанция» и будет украшать павильон № 2 до 12 января 2025 года.

Аддитивные технологии стремительно меняют мир, их применение выходит далеко за рамки создания прототипов и игрушек. Огромное количество деталей на крупных заводах производятся именно с помощью аддитивных технологий, которые активно внедряются в автомобилестроении, авиации, медицине и многих других сферах.

Это доказывает огромный потенциал 3D-печати и ее способность решать сложные задачи в самых различных отраслях. Создание гигантской змеи на «Робостанции» — яркий пример того, на что способна технология. Для реализации проекта была разработана модульная структура, где каждый сегмент змеи напечатан отдельно и соединен с другими с помощью шарнирного механизма.

«Робостанция» — первая интерактивная выставка достижений робототехники в России. Это социально значимая площадка, где юное поколение может получить не только теоретический, но и практический опыт взаимодействия с новыми технологиями — робототехническими системами и интерактивными инсталляциями. Экспозиция, помимо выставочно-просветительской деятельности, рождает интерес к инженерному творчеству, созданию продуктивных коллабораций и новых идей для стимулирования развития инженерного потенциала России.

Проект создала «Корпорация роботов» — современная группа компаний, объединяющая образовательно-просветительскую и инженерно-техническую деятельность с внедрением робототехнических технологий. Организация реализовала более 75 разноплановых проектов — от научных до выставочных.

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