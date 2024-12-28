В Москве прошла благотворительная новогодняя вечеринка в поддержку программы «Портаж»

В минувшие выходные креативное пространство «Зайка Space» распахнуло свои двери для особенного предновогоднего события. Благотворительная вечеринка, организованная совместно с продюсером Софьей Чмух, объединила творчество, праздничное настроение и добрые дела.

Гости вечера смогли погрузиться в атмосферу творчества на мастер-классе по созданию новогодних открыток под руководством талантливой художницы Марии Зайцевой. Особым украшением мероприятия стала выставка-продажа авторской графики от известных художников: Ромы Ермакова, Глеба Солнцева и Миши Молочникова.

Все собранные средства направлены на поддержку программы «Портаж» в 2025 году. Эта уникальная методика помогает детям с особыми потребностями освоить жизненно важные навыки: от простых движений до самообслуживания. Благодаря «Портаж» дети учатся самостоятельно есть, одеваться и делать первые шаги, что кардинально меняет качество их жизни и открывает новые возможности для развития.

Команда фонда «Димина Мечта» выражает искреннюю благодарность организаторам мероприятия:

Креативному пространству «Зайка Space»;

Продюсеру Софье Чмух;

Художнице Марии Зайцевой;

Художникам Роме Ермакову, Глебу Солнцеву и Мише Молочникову.

И, конечно всем гостям вечера, чьи пожертвования помогают реализовать программу «Портаж» и подарить детям шанс на более самостоятельную и полноценную жизнь.