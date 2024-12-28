РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойLIFESTYLEВ Москве прошла благотворительная новогодняя вечеринка в поддержку программы «Портаж»

В Москве прошла благотворительная новогодняя вечеринка в поддержку программы «Портаж»

editor
By editor
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арт вечеринка в пространстве Зайка Sapce
Фото © пресс-служба фонда «Димина мечта»

В минувшие выходные креативное пространство «Зайка Space» распахнуло свои двери для особенного предновогоднего события. Благотворительная вечеринка, организованная совместно с продюсером Софьей Чмух, объединила творчество, праздничное настроение и добрые дела.

Гости вечера смогли погрузиться в атмосферу творчества на мастер-классе по созданию новогодних открыток под руководством талантливой художницы Марии Зайцевой. Особым украшением мероприятия стала выставка-продажа авторской графики от известных художников: Ромы Ермакова, Глеба Солнцева и Миши Молочникова.

Все собранные средства направлены на поддержку программы «Портаж» в 2025 году. Эта уникальная методика помогает детям с особыми потребностями освоить жизненно важные навыки: от простых движений до самообслуживания. Благодаря «Портаж» дети учатся самостоятельно есть, одеваться и делать первые шаги, что кардинально меняет качество их жизни и открывает новые возможности для развития.

Команда фонда «Димина Мечта» выражает искреннюю благодарность организаторам мероприятия:

  • Креативному пространству «Зайка Space»;
  • Продюсеру Софье Чмух;
  • Художнице Марии Зайцевой;
  • Художникам Роме Ермакову, Глебу Солнцеву и Мише Молочникову.

И, конечно всем гостям вечера, чьи пожертвования помогают реализовать программу «Портаж» и подарить детям шанс на более самостоятельную и полноценную жизнь.

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