На «Российской креативной неделе» состоялась церемония награждения лучших молодежных проектов

В Москве, 10 июля 2022 года, состоялась торжественная церемония награждения победителей федерального конкурса «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий». Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проводится Роскультцентром.

В конкурсе приняли участие более 500 творческих команд из 67 регионов РФ. Присланные заявки охватывали 14 различных направлений. Работы оценивали 26 экспертов — лидеров и признанных специалистов креативных индустрий в нашей стране.

«Мы рады видеть сегодня на «Российской креативной неделе» победителей нашего конкурса, потому что именно здесь, на центральном событии креативной экономики в нашей стране, создаются рабочие коллаборации, находятся партнеры и единомышленники. Пусть победа в конкурсе станет для ребят ступенькой на новый уровень к масштабированию и развитию их проектов!», — пожелала от лица организаторов победителям Анна Афанасьева, заместитель директора по проектной деятельности Роскультцентра.

В рамках сессии «Начало всех начал: о старте карьеры проект-менеджеров» победители конкурса презентовали свои проекты перед экспертами и креативным сообществом, получили отзывы и комментарии от лидеров креативных индустрий.

«Я очень рада, что мой проект «Киноэкранизация литературных произведений Якутии» был выбран жюри и стал частью такого масштабного события как «Российская креативная неделя». На конкурсе я познакомилась с передовыми творцами нашей страны, получила колоссальный опыт, возникли новые идеи по коллаборации в разных направлениях, я услышала много советов для увеличения масштаба проекта и получила море позитивных впечатлений», — делится своими впечатлениями победитель конкурса Диана Павлова (Якутия).

«Конкурс очень понравился, он позволил переосмыслить проект, взглянуть на него под другим углом и получить комментарии экспертов. И от всей команды большое спасибо организаторам за возможность оказаться в компании лучших креативщиков!», — говорит автор проекта «Сообщество VR/AR-разработчиков «Dreamers»» Данил Ануфриев (Кировская область).

«Это конкурс для меня — событие достаточно волнительное. Осознание того, что твой проект поддержали такие высококлассные эксперты придает сил двигаться дальше и делать круто! «Российская креативная неделя» — площадка, где смешиваются самые разные креативные идеи, направления, люди, мысли, и это невероятно заряжает на работу», — признается Анастасия Юркова, автор проекта «Платформа для реализации креативных идей Dvigatel’» (Новосибирская область).

«Конкурс — это не только возможность продемонстрировать свой проект, презентовать его другим. Финал проходит в рамках «Российской креативной недели» и это прекрасная возможность почерпнуть новые эмоции, знания и контакты для развития своего проекта», — считает автор проекта «I Арт-Резиденция креативных индустрий в Ульяновске» Кирилл Валов (Ульяновская область).

Победители конкурса «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий»:

Полина Петрова, проект «Международный фестиваль медиаискусства «НУР»» (Республика Татарстан).

Денис Багров, проект «SoundLab» (г. Москва).

Данил Ануфриев, проект «Сообщество VR/AR-разработчиков «Dreamers»» (Кировская область).

Анастасия Лазарева, проект «Молодёжная мастерская «A.MASTERSKAYA»» (Нижегородская область).

Алёна Трофимова, проект «Детская книга «Соображалки»» (Тульская область).

Кирилл Валов, проект «I Арт-Резиденция креативных индустрий в Ульяновске» (Ульяновская область).

Диана Павлова, проект «Киноэкранизация литературных произведений Якутии» (Республика Саха, Якутия).

Анастасия Юркова, проект «Платформа для реализации креативных идей Dvigatel’» (Новосибирская область).

Анна Прохорова, проект «Сервис бронирований автодомов на территории РФ» (Московская область).

Майя Блажко, проект «Море за поворотом» (г. Москва).

Членами экспертного совета также выбраны 100 конкурсных работ, которые вошли в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022». Оператором конкурса выступает Роскультцентр. Партнеры проекта — АНО «Креативная экономика» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).

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