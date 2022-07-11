Проект «Экосистема Города» представили на «Российской креативной неделе»

8 июля в Москве на фестивале-форуме «Российская креативная неделя» в рамках сессии «Перезагрузка территорий. Роль и задачи молодых специалистов в развитии регионов РФ» прошла презентация федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города».

В рамках экспертной дискуссии руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова презентовала конкурс и рассказала о его особенностях и результатах на сегодняшний день.

Сегодня архитектор объединяет в себе множество ролей: он должен быть не только творцом, но и экономистом, оратором, если это требуется для создания концептуального проекта. Для развития территорий представляется важным комплексный подход при разработке образовательных программ для молодежи, архитектурных воркшопов, которые обучают практическим навыкам питчинга, взаимодействию с профессиональным и научным сообществом в рамках разработки проектов.

««Экосистема Города» — это не просто архитектурный конкурс. Проект включает в себя бесплатный образовательный курс, который может пройти любой зарегистрировавшийся на платформе молодой специалист. В этом курсе даются конкретные практики и свежие знания по самым актуальным вопросам и навыкам «хард и софт скиллз». Следующий блок проекта — это работа в командах под руководством опытных архитекторов над конкретными проектами по заказу региона. Наш проект — это своеобразный мост между органами исполнительной власти, бизнесом и молодыми архитекторами. И, конечно же, это возможность карьерного роста — некоторые наши студенты потом переходят работать в бюро кураторов конкурса», — рассказала Ольга Шубникова.

Проект вызвал интерес со стороны экспертов и аудитории сессии, презентация продолжилась обсуждением роли молодых архитекторов в вопросе застроек регионов, а также перспективы развития начинающих специалистов.

«У нас реальный дефицит специалистов, и не только архитектурного или строительного профиля. Нужны социологи, экономисты, дизайнеры», — заметил проректор МАРХИ по проектному управлению и воспитательной работе Павел Жбанов, отметив, что работа для молодых специалистов точно найдется. Затем спикер остановился на основных особенностях перезагрузки пространств. «Мы работаем в основном на уже застроенных территориях, и поэтому баланс между аутентичностью и фантазийностью, который существует, должен нас привести к преемственности градостроительных особенностей наших городов».

Для реализации успешного проекта все эксперты отметили эффективность слаженной работы в команде. «Территории развиваются хорошо, когда архитектор становится партнером с креэйтером и девелопером», — высказался Олег Гончаров, эксперт в области креативного девелопмента, сооснователь дизайн-завода Флакон, партнер и девелопер арт-парка Никола-Ленивец. Спикер также отметил, что начинающим специалистам нужно стремиться «выращивать партнёрские отношения» внутри команды.

«Успехом пользуются те проекты, в которых участвуют будущие пользователи. А участие в конкурсах для архитекторов позволяют не только завести новые знакомства и опыт, это совместная проработка иного подхода для регионов», — заметил в своем выступлении Сергей Станкевич, архитектор-урбанист, советник губернатора Псковской области по комплексному пространственному развитию территорий.

Напомним, что в настоящее время стартовал второй этап конкурса: 5 команд по 10 человек будут разрабатывать свои архитектурные концепции объектов для создания комфортной городской среды в 5 регионах РФ (Липецкой, Тульской, Нижегородской, Архангельской областях и в Пермском крае). Выездные воркшопы пройдут с июля по октябрь. Итогом станет защита работ перед жюри, а пять лучших проектов будут реализованы в срок до 2026 года.

Конкурс «Экосистема Города» проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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