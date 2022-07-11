В РОСИЗО открылась выставка художественной фотографии «Наблюдение. Взаимодействие. Преображение»

8 июля 2022 года в выставочных залах РОСИЗО в Петроверигcком пер., 4, стр.1 открылась выставка художественной фотографии второй половины XX — начала XXI века «Наблюдение. Взаимодействие. Преображение». По мнению куратора выставки Алины Корень, ее название олицетворяет путь художника к созданию произведения, а зрителя — к его восприятию.

Наблюдение, помимо физического процесса, является еще и актом созидания, который способствует развитию осознанности и, как следствие, чувствительности, необходимой для глубины восприятия.

Опыт наблюдения за предметами как способ познания мира и самого себя воплотился в серии работ Александра Слюсарева — фотографа с мировым именем, новатора, заложившего основу метафизической фотографии, и Николая Кулебякина, чье имя также находится в числе современных фотографов, получивших мировое признание. Поразительное впечатление производят представленные на выставке работы Сергея Осьмачкина, работающего в разных жанрах фотографии, но остающегося всегда узнаваемым благодаря индивидуальному художественному языку. Валерия Юрлова и Владислава Ефимова, принадлежащих к разным поколениям фотографов, объединяет общий интерес к разработке темы времени в фотографии. Валерий Юрлов исследует эту проблему через документацию изменения предмета, начала и конца метаморфозы, а Владислав Ефимов предпринимает попытку фиксации трансформации и предмета, и самого пространственно-временного континуума.

Также в экспозиции представлена работа Игоря Пальмина, известного не только фотографиями архитектурных памятников, но и серией снимков заброшенных деревень на северо-западе России.

Переходя от наблюдения к взаимодействию, «оживают» скульптуры с фотографий Игоря Мухина, абсолютно уникального и безошибочно узнаваемого, которые обретают плоть и кровь в объективе одной из ключевых фигур отечественной фотографии Татьяны Либерман. Появляющийся на фотографии человек способен на активные действия, он вступает с окружающей средой во взаимодействие, обусловленное необходимостью преодоления границы между внутренним и внешним. Серия работ представителя московского концептуализма Ивана Чуйкова «Окна» об этой, почти физической, границе окна, фотографируемого изнутри наружу, из дома-микрокосма в макрокосм улицы, города, страны, мира. Интересно, что на выставке представлена именно фотографическая серия, хотя художник известен прежде всего своей живописной серией в реальных оконных рамах, начатой им еще в 1967 году.

Н. Кулебякин. Без названия. 1987

А. Лаврентьев. Без названия. Из серии «Касания». 1997

Т. Либерман. Лист 4. 1993-1994

И. Мухин. Лист 8. Из проекта «Фрагменты советских монументов». 1992-1994

С. Осьмачкин. Бесконечные пропасти № 2. 1991

Г. Пойлов. Чайка. 1994

А. Слюсарева. Лист. 10. 1976-1981

А. Слюсарева. Лист. 5. 1976-1981

А. Слюсарева. Лист. 8. 1976-1981

Преображение реальности — то, что можно назвать сутью любого искусства, в частности фотографии. Для художника Франциско Инфанте-Арана фотография становится инструментом фиксации момента художественного преображения реальности. Созданные совместно с Нонной Горюновой инсталляции в природных ландшафтах, зафиксированные на пленке, самим художником называются артефактами, что подчеркивает их рукотворную природу. Художник Валерий Кошляков в своих работах не изменяет изображаемую действительность, а трансформирует саму фотографию в другое медиа, оставаясь в первую очередь живописцем.

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