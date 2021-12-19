Настраиваемся на Новый год вместе с ТВЦ!

В предпраздничную неделю вместе с каналом ТВ Центр поедем в Великий Устюг навестить Деда Мороза, вместе с шеф-поваром приготовим новогодние блюда, а также заглянем в кабаре «Черный кот» пооткровенничать с любимыми артистами о предстоящей новогодней ночи.

Кабаре «Чёрный кот» приглашает всех в пятницу, 24 декабря. В студии соберутся: Надежда Бабкина, Наталья Андрейченко, Ольга Прокофьева, Валентин Смирнитский, Николай Валуев, Иван Агапов, Виктория Тарасова, Елена Захарова, Виктория Рябинина и Владимир Кузьмин. Тема выпуска – «Елки-палки, Новый Год!».

— Обязательно будут сюрпризы! Человек-праздник, великолепная артистка Надежда Бабкина придет со своим старым-новым коллективом, а Екатерина Жемчужная, звезда театра «Ромэн», даст легкое новогоднее предсказание. Могу приоткрыть завесу – все будет очень хорошо!, — говорит ведущий Алексей Колган.

25-го декабря, в субботу, ведущая программы «Самый вкусный день» Татьяна Морозова пригласит к себе шеф-повара Влада Пискунова. Они приготовят два новогодних блюда – утка с гречкой и грибами*, и сельдь под шубой по-русски**. Эти блюда придутся по вкусу всем гостям.

— Птица, начиненная гречкой и грибами – это традиционный способ приготовления утки или гуся. Таким образом мы получается полноценное блюдо – здесь и мясо, и гарнир. – делится Влад Пискунов.

— Эти блюда очень вкусные, потрясающие! Настоящие шедевры, которые украсят любой новогодний стол!, — добавляет Татьяна Морозова.

26 декабря вместе с Ириной Бажановой отправимся в Великий Устюг — новый выпуск «Страны чудес» посвящен этому поистине волшебному и сказочному месту. Он не зря считается родиной всероссийского Деда Мороза – это один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие. Программа будет интересна как для детей, так и для взрослых. Она создаст настоящее новогоднее настроение, чтобы вы вместе с ним шагнули в новую неделю, полную приятных предновогодних хлопот.

— Программа получилась очень сказочной, интересной и семейной, как и сам праздник, — говорит Ирина Бажанова. – И я его проведу вместе с семьей — мужем, детьми, родителями и бабушкой. Нас ровно семеро — как в слове «семь-я». Сам Новый Год встретим дома, но в этот раз, наверное, без Деда Мороза — сыновья уже все замечают, в том числе, что носки у Деда Мороза «как у папы». Распакуем горы подарков, и каждый должен будет рассказать стишок или спеть песню, только, чур, новые — репертуар прошлых лет не принимается.

___________

* УТКА С ГРЕЧКОЙ И ГРИБАМИ

Понадобится: Утка — 1,3 кг, свежие грибы — 1,5 стакана, гречневая крупа — 8 столовых ложек, репчатый лук — ½ головки, соль и молотый черный перец по вкусу, оливковое масло.

Отварите гречневую крупу. Измельчите лук, белые грибы и обжарьте на оливковом масле. Добавьте к ним готовую гречку и посолите. Фарш готов. Достаньте костный каркас из утки, начините тушку фаршем и сшейте. Сверху смажьте оливковым маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов на один час. Блюдо готово!

** СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ ПО-РУССКИ

Понадобится: свёкла — 2 шт., картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., 2 яйца, уксус -1 ч.л., 300 г сельди, соль, майонез — 200 г., оливковое масло

Неочищенные морковь, картофель и свёклу заверните в фольгу и запеките в духовке. Затем очистите их от кожуры, нарежьте морковь и картофель на небольшие кубики, заверните в пергамент и раздавите под прессом. Также сделайте с варёными яйцами. Измельчите лук и сбрызните его уксусом. Половину свёклы натрите на мелкой тёрке, вторую половину нарежьте тонкими кружочками. Выложите слоями: кружочки свёклы смажьте майонезом, сверху положите нарезанную сельдь, лук, картофель и снова смажьте майонезом. Сверху распределите тёртую свеклу, посолите, заправьте оливковым маслом. Выложите ещё один слой свёклы, спрессуйте салат с помощью пергамента и украсьте по вкусу. Готово!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.