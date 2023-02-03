«На съемках мы сыграли песню 30 раз подряд!»

13 февраля в 20.00 телеканал ТНТ начнет показ нового, уже третьего сезона комедийного сериала компании Good Story Media «Патриот», в котором продолжатся приключения бывшего спецназовца Сани Кучина, героя с высокими моральными ценностями. Один из эпизодов сезона, посвященного поискам корней Сани, снят в стиле мюзикла, и в нем впервые в кадре «Патриота» появится группа The Hatters, песня в исполнении которой традиционно открывает сериал. В основной состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин и Анна Музыченко. В серии, где появляется группа, петь будут все – от самого Сани, которого играет Антон Жижин, до полицейских Айваза и Журавлика (Георгий Бергал и Дмитрий Журавлев).

The Hatters: «Сериал «Патриот» мы обычно смотрим в гостиницах, в которых мы останавливаемся в турах. Поскольку гастролей в этом году у нас выдалось немало, то и «Патриота» мы смотрели часто. Мы не принимали закадровое участие в создании номера в сериале, это все дело съемочной команды, и мы заранее не знали, что получится, но нам очень приятно, когда творчество The Hatters выходит за рамки самой группы и переходит в другие жанры, например, в кино. За этим интересно наблюдать со стороны. Сцену с нашим участием снимали в большом ангаре с массовкой, все было обустроено, как на концерте, поэтому мы чувствовали себя комфортно и работали по команде режиссера. Для нас съемки технически ничем не отличались от обычного концерта – кроме того, что мы сыграли песню 30 раз подряд!»

Кроме The Hatters, в новом сезоне «Патриота» будет еще несколько звездных камео. Например, в одной из серий снялся боксер Александр Емельяненко, для которого участие в сериале стало актерским дебютом.

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