Певица ANSE выпустила новый сингл «Запоминай меня»

ANSE давно хотела поделиться этим треком со слушателями, поэтому его выход стал для неё особенным.

«Запоминай меня» про любовь, про отношения между двумя людьми. Важный для меня трек, важная для меня работа. Треку три года. Я очень рада, что он наконец-то вышел, я очень этого ждала», - рассказывает ANSE.

Любовь добавляет нежность и красоту в любые, даже повседневные моменты. Ночь. Вы ложитесь спать, обнимая друг друга, а на утро, сонные, лежа на кровати пьёте кофе и разговариваете о разном. В этом есть свой, особый шарм.

«Трек совершенно магический. Это далеко не его первая версия. Сколько раз мы пробовали записать его на студии, все люди, которые там находились, попадали в очень странное состояние. Я искренне верю, что у трека есть необычная, пока непонятная для меня сила», - продолжает артистка.

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