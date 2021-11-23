Остросюжетная мелодрама «Ключ от всех дверей» от создателей легендарных «Тайн следствия»

С 29 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийной остросюжетной мелодрамы «Ключ от всех дверей» режиссера Максима Демченко («Доктор Рихтер», «Паромщица»). В главных ролях – Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, Андрей Фролов и Сергей Юшкевич.

Профессиональный психолог Анна Королёва (Светлана Колпакова) помогает клиентам разобраться с обидами, стрессами и конфликтами в семье. Пациенты обращаются к ней на грани нервного срыва, а уходят счастливыми людьми. И всё благодаря уникальной методике, которая позволяет не только угадывать развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. Работа Анны давно вышла за пределы уютного кабинета: она не только первоклассный психолог для своих клиентов, но и спасатель, готовый примчаться среди ночи по первому зову, и детектив, и врач, способный распознать опасных пациентов и найти ключ к любой проблеме. Справляться с непростыми ситуациями Анне помогают любящий муж Игорь (Алексей Фатеев) и надежный помощник Андрей (Андрей Фролов). У Анны есть всё – счастливая семья, любимая работа и призвание. Но однажды ей приходится выбирать – личная жизнь или спасение незнакомых ей людей. Анна не замечает, как попадает в смертельно опасную ловушку. И теперь под угрозой её собственная жизнь и безопасность близких.

Режиссер Максим Демченко:

– Мне очень понравился сценарий, потому что эта история не про модную, столичную «психологиню», а про живого человека, женщину-спасительницу. Анна очень остро чувствует боль пациентов и вытаскивает их из психологической ямы, распутывая, как детектив, цепочку проблем. Герои сериала – это слепок нашего общества: школьники, студенты, бизнесмены, пенсионеры. И к каждому она находит индивидуальный подход благодаря своим профессиональным талантам и человеческим качествам. Типаж Светланы Колпаковой – отчасти женщины из народа, этот образ точно будет близок и понятен нашим зрителям.

Светлана Колпакова:

– На кастинг я пошла, чтобы просто напомнить о себе. Сниматься не собиралась, потому что недавно родила сына. Но с режиссером Максимом Демченко мы мгновенно нашли общий язык: мы учились в Щукинском училище у одного мастера – Михаила Борисовича Борисова. И роль Анны мне очень понравилась! Мне часто предлагают комедийные роли, а здесь глубокая, серьезная героиня – очень многогранная женщина-психолог с аналитическим складом ума. Мне было непросто сыграть ее сдержанность, она все переживает глубоко внутри, скрывает эмоции. А у меня они, наоборот, нараспашку, я более эмоциональная.

Алексей Фатеев:

– Мой герой – Игорь, муж главной героини. Это человек спокойный, уравновешенный, очень верный, преданный семье. Игорь – программист и работает в основном дома, параллельно занимается детьми и решением бытовых проблем, ведь у его супруги на это нет времени. Сам я тоже человек семейный, поэтому в кадре достаточно умело готовил и делал уборку.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и окрестностях. Кабинет психолога снимали в самом центре города – из его окон открывается живописный вид на Николо-Богоявленский морской собор и набережную Невы.

Светлана Колпакова призналась, что, работая над ролью психолога, поняла, что ей самой нужна помощь специалиста: «Меня волнуют вопросы воспитания и общения с ребенком. Я ужасно трепетная и тревожная мать. Когда мы снимали в Санкт-Петербурге, я очень тяжело переживала разлуку с сыном, бесконечно моталась из Москвы в Питер и обратно. И хотя сын был дома с папой, бабушкой и дедушкой, и у него все было хорошо, но, если я не видела его пять дней, то просто погибала».

Фото – телеканал «Россия»

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