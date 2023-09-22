Главная выставка страны приглашает гостей и жителей столицы побывать в первом в своем роде в Москве тематическом аттракционе полного погружения — «Доме страхов». Посетителей ждут совмещение двух реальностей, все виды спецэффектов и режиссура погружения от подхода к зданию.

Круглогодичный аттракцион «Дом страхов» открылся для посетителей в парке аттракционов «Орион» на ВДНХ этим летом. За это время он стал одним из самых популярных — гостей ждет классический формат заброшенного дома, где произойдет смешение физической и виртуальной реальностей. Им предстоит пройти через коридоры старого дома и постараться всей командой побороть свои страхи.

В «Доме страхов» сочетаются основные классические форматы погружения в аттракцион: тематическое оформление фасадов и прилегающей территории здания и звуковое погружение при входе на аттракцион, актерская игра и режиссерская работа, реалистичные декорации, виртуальная графика, трекинг движения, все виды спецэффектов, физические механизмы и аниматроники. Изготовление аттракциона осуществлено в России с использованием отечественных технологии. Креативную разработку, работы по созданию аттракциона и внедрению технологий ВДНХ вела вместе с медиагруппой «Красный квадрат».

По легенде, жителям Ориона удалось раз и навсегда изгнать из себя страхи и заточить их в один из самых обычных соседских домов. Жившую там семью спешно переселили, не дав времени забрать свои вещи. Но страхи вырвались на свободу и успели захватить девочку в свое безвременье — в подвалы дома, на дно высохшего колодца. Тогда на помощь девочке отправились борцы со страхами — команда смельчаков в спецобмундировании. Но и они не справились — и также застряли между прошлым и будущим. Постепенно стало понятно, что зло начало побеждать. Еще немного — и оно вырвется наружу. Миссия гостей — стать такими же борцами со страхами, пробраться через давно опустевший дом и, используя специальное снаряжение, сразиться со страхами и заточить их на дно колодца. Дом будет мешать им, а девочка и предыдущая команда борцов — стараться помочь подсказками.

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