Художник, дизайнер, тату-артист и предприниматель — так можно описать талантливого Владимира Ермака. Он является основателем Всероссийской школы художественной татуировки ERMAKTATOO и владельцем одноименной тату-студии. Его имя часто упоминается в топовых федеральных СМИ, и с каждым месяцем известность только растет. Творчество Владимира не только ценится и повышается в цене, но и приобретает большую социальную значимость. Его картины находятся в частных коллекциях известных и влиятельных людей: 10AGE, дуэта Alex & Russ, Анеты Сай. Некоторые работы коллекции мастера сняты в набравшем почти 9 миллионов просмотров фильме «К экзамену готов».

Гости провели необычный и интересный вечер: каст вещей прямо на сцене, аукцион, розыгрыш подарков и, конечно, выступление звезд. В этот вечер на сцене вместе с Владимиром выступили Анастасия Негода, Nastya Star, NJohn Anny, Анастасия Неонова, Роман Смит, Anna Kravt, Tasha Turn и другие. Все гости вечера остались в восторге.

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