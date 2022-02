Дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя отметит 10-летний юбилей в «Зарядье»

Фортепианный и семейный дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя отметит свой 10-летний юбилей концертом в Малом зале МКЗ «Зарядье» 21 февраля 2022 года. В первом отделении концерта зрители услышат фортепианные транскрипции Виктора Бабина, в том числе «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, «Здесь хорошо», «Весенние воды» и «Вокализ» Сергея Рахманинова, «Пляску скоморохов» из оперы «Снегурочка» и «Колыбельную Волховы» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, а также Лезгинку из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна.

— Первое отделение концерта — это часть нашего большого нового проекта, посвящённого одному из самых блестящих фортепианных дуэтов первой половины XX века Бабин-Вронский, — рассказала Людмила Берлинская. — Эмигранты из России, они основали дуэт и жили в Америке. С ними сотрудничали и были дружны Рахманинов, Метнер и многие другие известные композиторы. Виктор Бабин сделал большое количество транскрипций для двух фортепиано, а также сам написал множество замечательных сочинений. Среди них два фортепианных концерта и многое другое.

По словам Людмилы Берлинской, они с Артуром Анселем проделали большую изыскательскую работу, чтобы найти его рукописи.

— Первое отделение концерта составят его транскрипции хитов русской романтической музыки — Бородин, Рахманинов, Римский-Корсаков, Хачатурян, — говорит пианистка.

Второе отделение концерта будет посвящено новому альбому дуэта Людмилы Берлинской и Артура Анселя «Гершвин. Цфасман. Два фортепиано, Берлинская & Ансель», выпущенному фирмой «Мелодия» 24 января. Новый проект франко-русского фортепианного дуэта посвящен корифеям советского и американского джаза. В нем популярные песни Джорджа Гершвина и Александра Цфасмана в обработке для двух фортепиано чередуются с оригинальными сочинениями двух авторов.

В альбом вошли произведения Джорджа Гершвина: четыре песни в обработке Пола Позняка «’S Wonderful / Funny Face», «But Not for Me», «Someone to Watch Over Me», «It Ain’t Necessarily So», три прелюдии и песня «The Man I Love» в обработке для двух фортепиано Грегори Стоуна; джазовая сюита Александра Цфасмана и фантазия на тему песни Джорджа Гершвина «The Man I Love» в транскрипции Игоря Цыганкова и четыре песни Александра Цфасмана в обработке Артура Анселя: «Ожидание», «Веселый вечер», «Танцующие пальцы» и «Всегда с тобой». Программа диска задумана так, что в какой-то момент слушатель перестает замечать, где «кончается» Гершвин и «начинается» Цфасман.

— Для нас этот альбом представляет собой настоящий вызов: добиться успеха в создании уникального стиля, смеси джаза с классической музыкой, — говорят пианисты. — Мы должны сохранять пианизм и виртуозность, тонкость письма, распределить краски, точность ансамбля, как и в классическом репертуаре, и в то же время найти раскованность, свинг, который так неестественен для классических пианистов, коими мы являемся.

В презентации альбома «Гершвин. Цфасман. Два фортепиано, Берлинская & Ансель» примут участие знаменитые французские джазовые музыканты Стефан Кереки (контрабас) и Фабрис Моро (ударные).

— Во втором отделении прозвучит часть программы нашего диска. Но есть дополнение в виде двух известных французских джазистов, которые играют с нами эту программу, как они говорят, с удовольствием, — смеется Людмила Берлинская.

Запись альбома осуществлена фирмой «Мелодия» весной 2021 года на производственном комплексе «Тонстудия» киноконцерна «Мосфильм», которая по праву считается крупнейшей и наиболее оснащенной студией звукозаписи в России. Новый альбом «Гершвин. Цфасман. Два фортепиано, Берлинская & Ансель» также стал юбилейным, десятым альбомом, записанным и выпущенным артистами на «Мелодии».

Фортепианный дуэт заслуженной артистки России Людмилы Берлинской и лауреата международных конкурсов Артура Анселя зародился в 2011 году в Парижской консерватории, когда в класс блестящей пианистки Людмилы Берлинской пришёл талантливый студент Артур Ансель. За короткое время дуэт сформировал репертуар, в котором «хиты» для двух фортепиано и четырёх рук соседствуют с редкими произведениями. С этими программами дуэт приглашают на престижные фестивали и в крупнейшие филармонические залы.

— Мы вместе, потому что мы хотим играть вместе. Мы думаем, что нам это совершенно необходимо, – говорит Людмила Берлинская.

Уже на протяжении 10 лет дуэт завоевывает сердца слушателей во всем мире. Артисты выступают в крупнейших залах России и Франции, включая филармонии Санкт-Петербурга и Москвы, зал «Зарядье», Московскую консерваторию, Salle Gaveau в Париже, приглашаются на престижные фестивали — Музыкальные саммиты в Гштааде, Московский фестиваль «Декабрьские вечера», Фестиваль весны в Токио, Rota das Artes в Лиссабоне, Solistes à Bagatelle и Pianofolies du Touquet во Франции. Дуэт выпустил 13 альбомов, получил многочисленные призы и награды, в том числе The Editor’s Choice of Gramophone, Choc of Classica, Album of the Year от Le Monde, Pianiste Maestro и др.

Концерт пройдет при поддержке посольства Франции и Французского института в России.

Фото – Ирина ПОЛЯРНАЯ

