На ВДНХ покажут спортивные автомобили СССР

13 августа в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России, в павильоне №53, откроется выставка «Борьба за скорость». Посетители увидят раритетные гоночные автомобили, а также более 500 редчайших предметов, представляющих развитие советского автоспорта.

Сергей Васин. Чемпионат СССР по автомобильным гонкам. 7-8 сентября 1956 года. МАММ

В основе экспозиции 15 рекордных и гоночных автомобилей, которые считались утраченными, но были возвращены к жизни поисковиками-историками и реставраторами мастерской Евгения Шаманского. Среди них «Победа-Спорт» и «Эстония», ЗиЛ-112С, «Тарту», «Харьков» и «Киев-Спорт». Сейчас эти названия известны только узкому кругу специалистов и историков автоспорта. Но когда-то эти болиды завоевывали спортивную славу. Советский автоспорт развивался по своим законам — в условиях железного занавеса и вдали от зарубежных гоночных трасс. Однако некоторые рекорды того времени, поставленные советскими спортсменами, не побиты до сих пор.

Гости выставки также смогут узнать о рекордно гоночном автомобиле с двигателем от истребителя МИГ, а также опередивших свое время сверхскоростных автобусе и грузовике.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.