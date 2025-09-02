Московский государственный академический симфонический оркестр открывает 83-ий концертный сезон 2025/2026 гг. — второй сезон с художественным руководителем оркестра, дирижёром Иваном Никифорчиным.



Сезон стартует в Концертном зале им.П.И. Чайковского праздничной программой, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского композитора, пианиста и педагога, народного артиста СССР Бориса Чайковского. Концерт также приурочен к выходу альбома произведений Бориса Чайковского «Открытия и откровения», записанного МГАСО и Иваном Никифорчиным совместно с «Фирмой Мелодия».



В новом сезоне поклонников прославленного коллектива ждут два именных абонемента «Московский государственный академический симфонический оркестр» – № 28 в Концертном зале им.П.И. Чайковского и № 62 в Концертном зале им. С.В. Рахманинова («Филармонии-2»). Также запланированы выступления коллектива на ведущих площадках столицы.



В планах оркестра на октябрь – первый совместный гастрольный тур «Шедевры русской классики» с художественным руководителем Иваном Никифорчиным и заслуженной артисткой РФ Екатериной Мечетиной (Махачкала, Грозный, Владикавказ).



МГАСО примет участие в программе Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», а также в фестивале Союза композиторов РФ «Пять вечеров» и XVII Международном виолончельном фестивале VivaCello.



Одно из ярких событий предстоящего сезона — традиционный концерт «Новый год с МГАСО» 30 декабря в Большом зале консерватории. Впервые им продирижирует художественный руководитель коллектива Иван Никифорчин. На концерте в 18-ый раз будет представлена музыка династии Штраусов и их современников.



В новом сезоне МГАСО запускает цикл встреч с поклонниками и студентами профильных ВУЗов «Открытые репетиции», на которых можно будет попасть в «святая святых» – репетиционный зал оркестра, увидеть закулисье работы над концертными программами и обсудить с дирижерами нюансы исполнительского искусства в неформальной обстановке.



За дирижерский пульт МГАСО встанут художественный руководитель оркестра Иван Никифорчин, российские и зарубежные маэстро – Кристиан Кнапп, Фабио Мастранджело, Антон Гришанин, Алексей Богорад, Димитрис Ботинис, Ариф Дадашев, Тимур Зангиев, Николас Краузе, Алессандро Д’Агостини, Вальтер Борин, Ярослав Забояркин, Алексей Рубин, Федор Безносиков и другие.



В новом сезоне вместе с МГАСО выступят солисты Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Дмитрий Маслеев, Екатерина Мечетина, Филипп Копачевский, Гайк Казазян, Алексей Мельников, Василиса Бержанская, Ольга Перетятько, Венера Гимадиева, Маттео Меззаро, Массимилиано Писапия, Паоло Лардицоне, Никита Мндоянц, Дмитрий Корчак, Борис Андрианов, Сергей Полтавский, Нарек Ахназарян, Надежда Павлова, Максим Новиков, Энхжаргал Дандарваанчиг, Хассан Моатац эль Молла, Иван Сендецкий, Небойша Йован Живкович, Игорь Смалий, Кирилл Роговой, София Поспехина, Александра Стычкина и другие.



МГАСО продолжает сотрудничество с ведущими хоровыми коллективами России.



Слушателей ждет музыка великих творцов классики, оперного искусства, академической музыки советского периода, создателей киномузыки, фьюжн-симфонизма, джазменов и молодых композиторов. В исполнении МГАСО прозвучат произведения П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, А.К. Глазунова, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича, Вольфганга Амадея Моцарта, Джованни Ристори, Амбруаза Тома, Лео Делиба, Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Умберто Джордано, Роберта Шумана, Ференца Листа, Иоганнеса Брамса, Винченцо Беллини, Шарля Гуно, Жюля Массне, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Антонина Дворжака, Карла Орфа, Бедржиха Сметаны, Иоганна Штрауса, Нино Рота, Эннио Морриконе, Джорджа Гершвина, Фредерика Лоу, Ленни Хайтона, Гленна Миллера, Бориса Чайковского, Валерия Гаврилина, Анастасии Дружининой, Юрия Каспарова, Анатолия Королева, Диниса Курбанова, Кузьмы Бодрова и других.