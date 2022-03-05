На видеосервисе START можно бесплатно посмотреть драму «По ту сторону виноградника» с Данилой Козловским и Надеждой Михалковой

27 февраля 2022 года на видеосервисе START состоялась премьера короткометражного фильма Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара «По ту сторону виноградника». Режиссером картины выступила российская художница Вероника Пономарёва. Главные роли исполнили Данила Козловский и Надежда Михалкова.

«По ту сторону виноградника» — красивая притча о важности честного взгляда на себя в отношениях. По сюжету молодые супруги едут на виноградники у моря, чтобы дать своим отношениям свежего воздуха. Увидев загадочного мальчика, подсознательно желающие такого же общего на двоих малыша, герои следуют за ним и попадают в странное место, где время и пространство преломляются. Там они находят ответ на вопрос, почему им никак не удаётся родить ребёнка. Драма напоминает нам, как важно всегда ответственно помнить, что наши личные поступки и решения неизбежно повлияют на жизнь наших будущих детей и потомков, даже ещё пока не родившихся.

Закрытая премьера кинопроекта состоялась 5 декабря на рождественском благотворительном вечере ACTION! 2021. Музыку к картине написал композитор Пётр Корягин при участии Государственного симфонического оркестра Юрия Башмета «Новая Россия» (дирижер Игорь Разумовский).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.