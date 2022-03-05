На видеосервисе START можно бесплатно посмотреть драму «По ту сторону виноградника» с Данилой Козловским и Надеждой Михалковой

27 февраля 2022 года на видеосервисе START состоялась премьера короткометражного фильма Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара «По ту сторону виноградника». Режиссером картины выступила российская художница Вероника Пономарёва. Главные роли исполнили Данила Козловский и Надежда Михалкова.
«По ту сторону виноградника» — красивая притча о важности честного взгляда на себя в отношениях. По сюжету молодые супруги едут на виноградники у моря, чтобы дать своим отношениям свежего воздуха. Увидев загадочного мальчика, подсознательно желающие такого же общего на двоих малыша, герои следуют за ним и попадают в странное место, где время и пространство преломляются. Там они находят ответ на вопрос, почему им никак не удаётся родить ребёнка. Драма напоминает нам, как важно всегда ответственно помнить, что наши личные поступки и решения неизбежно повлияют на жизнь наших будущих детей и потомков, даже ещё пока не родившихся.
Закрытая премьера кинопроекта состоялась 5 декабря на рождественском благотворительном вечере ACTION! 2021. Музыку к картине написал композитор Пётр Корягин при участии Государственного симфонического оркестра Юрия Башмета «Новая Россия» (дирижер Игорь Разумовский).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.