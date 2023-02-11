Российская государственная библиотека искусств представила выставку к 150-летию Фёдора Шаляпина «Первый артист Республики»

Редкость - главное слово выставки. Фотографии, прижизненные издания и публикации о великом русском басе, театральные программы - в экспозиции Голубого зала РГБИ.

Роли Фёдора Шаляпина - Борис Годунов, Варяжский гость, Фарлаф, Иван Сусанин, Олоферн - на открытках, фотографиях петербуржца Мирона Шерлинга и москвича Вольфа Чеховского (его фотоателье располагались на Петровке, Тверской). В каждой роли Шаляпин разный, но всегда - артист. Жизненный опыт, наблюдения певца стали материалом для создания ролей (его Иван Грозный во многом обязан отцу Шаляпина).

На фотографиях русский певец - и хитрец Варлаам, и грозный царь Борис, и друг Максима Горького, Константина Коровина, Валентина Серова. Артистический дар Шаляпина ценили Константин Станиславский, Борис Покровский. Николай Кузнецов, ученик Бориса Покровского, написал книгу «Сценическое мастерство оперного актера», основой для которой послужил талант Фёдора Шаляпина.

Шаляпин пел в Большом и Мариинском театрах, частной русской опере Мамонтова и Зимина, конечно, много за рубежом. Его образы в фотографическом искусстве соединились в зале столичной библиотеки - летописи русского театра. В рамках выставки пройдет лекционно-концертная программа и, безусловно, в экспозиционном пространстве звучит голос русского певца.

Выставка завершит работу 28 февраля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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