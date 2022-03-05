В подмосковные музеи 8 марта вход будет свободным

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«В Международный женский день вход в музеи Подмосковья будет свободным для всех посетителей», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

подмосковные музеи

Она отметила, что любой желающий сможет свободно посетить музеи Подмосковья, посмотреть некоторые экспозиции, однако экскурсии, временные выставки, мастер-классы остаются платными.

«Свободный вход в подмосковные музеи был и в День защитника Отечества. Акция привлекла много внимания со стороны жителей Подмосковья, которые с радостью посетили музеи в этот день, мы ждем всех и 8 марта, приезжайте отмечать в Подмосковье!», – заключила Каклюгина.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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