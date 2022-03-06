Открытие выставок «Каббала. Тайны мироздания» и «Рембрандт. Еврейский взгляд» перенесено на 2023 год

Открытие выставки «Каббала. Тайны мироздания» и выставки «Рембрандт. Еврейский взгляд» в Еврейском музее и центре толерантности перенесены на 2023 год.

Выставка «Каббала. Тайны мироздания» посвящена одному из самых загадочных явлений иудаизма и мировой культуры — учению каббалы. Уникальное сочетание исторических артефактов и современного искусства художников мировой величины раскроет зрителям все аспекты мистического знания от его истоков до современных интерпретаций.

Экспозиция «Рембрандт. Еврейский взгляд» посвящена творчеству знаменитого голландского художника в контексте его взаимоотношений с еврейским окружением и традицией. Переехав в 1631 году в Амстердам, Рембрандт Харменс ван Рейн получил возможность наблюдать за обычаями и укладом жизни евреев, которые существовали в столице Соединённых Провинций Нидерландов в обстановке определенной толерантности и автономии — редкий случай для Европы тех лет. Выставка представит творчество художника в последовательно сменяющемся историческом и культурном контексте: посетители увидят, как темы произведений Рембрандта воспринимались в еврейской среде XVII–XVIII веков и какое значение позднее, начиная с XIX века, творчество Рембрандта имело для художников еврейского происхождения, среди которых Мауриций Готтлиб, Хаим Сутин, Марк Шагал, Дэвид Бомберг, Франк Ауэрбах и многие другие, как его почитали евреи — коллекционеры искусства и арт-дилеры. Для создания проекта был собран попечительский совет, возглавляемый Михаилом Борисовичем Пиотровским, а также ученый совет, включающий специалистов по творчеству Рембрандта.

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