В Музее Победы открылась выставка «Последний удар», посвященная завершающему этапу Второй мировой войны. В экспозицию войдут подлинные раритеты из фондов Музея Победы и Музейно-мемориального комплекса «Победа» Сахалинской области. В создании проекта приняли участие Сахалинский областной краеведческий музей, Музей Южно-Сахалинской наступательной операции, Макаровский краеведческий музей, «Поисковое движение России» в Сахалинской области и Российский государственный архив кинофотофонодокументов. Большинство экспонатов впервые представлены москвичам и гостям столицы. Новая выставка приурочена к 80-летию начала боевых действий против японской Квантунской армии.

«Блестящая победа советских войск в Маньчжурской стратегической операции, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях поставила последнюю точку во Второй мировой войне. В ходе боевых действий с 9 августа по 2 сентября 1945 года была стремительно разгромлена более чем миллионная японская группировка войск. Советско-японская война длилась менее четырёх недель, но по своему размаху, мастерству проведения операций и результатам она относится к выдающимся кампаниям Второй мировой войны», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Выставка «Последний удар» рассказывает о ратных подвигах и судьбах героев советско-японской войны, покажет отвагу и мужество бойцов и командиров Красной Армии. На площади около 250 кв. метров размещены фотографии и документы, живопись и плакаты, награды и личные вещи, предметы вооружения и обмундирования красноармейцев. Кроме того, в витринах представлено оружие, форма, предметы быта и амуниции военнослужащих Квантунской армии, а также японские награды — орден Священного сокровища V класса, орден Золотого коршуна, орден Восходящего солнца VII степени и около 10 медалей. Всего же посетители увидят более 300 экспонатов.

Разделы выставки посвящены основным этапам советско-японской войны, а также роли советского командования в подготовке и руководстве важнейшими операциями. Так, среди раритетов – личные вещи главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского, начальника штаба Главного командования советских войск на Дальнем Востоке Семена Иванова, командующего Забайкальским фронтом маршала Родиона Малиновского, командующего 1-м Дальневосточным фронтом маршала Кирилла Мерецкова и других.

В разделы выставки вошли материалы, освещающие освобождение Маньчжурии и Северной Кореи, высадку десантов на Южный Сахалин и Курилы. В витринах – снимки, личные документы, фронтовые письма и воспоминания участников событий, например, блокноты с заметками о боевых действиях фронтового журналиста Константина Голова. Также среди экспонатов — модели кораблей Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии, печатные издания, образцы вооружения и снаряжения противоборствующих сторон. Отдельный раздел экспозиции посвящен преступлениям японцев в Корее. Выставку дополнят живописные портреты и бюсты участников событий, а также оцифрованные изображения Героев Советского Союза и их биографии, рисунки фронтовых художников, публикации в советской прессе о ходе боев. Гости увидят кадры военной кинохроники из документальных фильмов «Разгром Японии» и «На родной земле. Освобождение Сахалина» из фондов Российского государственного архива кинофотофонодокументов.