Народному художнику СССР, академику РАХ Алексею Петровичу Ткачёву 98 лет!

Сегодня исполняется 98 лет одному из легендарных живописцев, Народному художнику СССР (1979), академику (1979) Российской академии художеств Алексею Петровичу Ткачёву.

Творческая судьба братьев Ткачёвых — это судьба целого поколения советских художников-шестидесятников, когда обновлялся пластический язык живописи, расширялся её тематический и образный строй. Знаменитый дуэт родился в 1950-е годы и стал самобытным и неповторимым явлением в истории искусства. Ткачёвы вместе с коллегами прошли этапы открытий и разочарований, учились на общих ошибках и радовались общим успехам. Они всегда чтили своих учителей, как и великих предшественников, профессиональный опыт и мудрость которых предопределили их устремления и поиски, оказали благотворное влияние на всё последующее творчество, помогли целому поколению художников избежать ложных путей. Тематический диапазон их творчества необычайно широк: история страны и подвиг народа, современная деревня с её заботами, тревогами и радостями. Их богатая палитра говорит на языке человеческих чувств и переживаний, поэтому она так близка и понятна бесчисленным зрителям их выставок, поклонникам творчества этих самобытных мастеров изобразительного искусства.

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств подготовил серию интервью с известными мастерами изобразительного искусства - членами РАХ в рамках проекта «Мастера искусства об искусстве»:

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