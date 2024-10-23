A-House представит проект проект «Образы материальной культуры» и впервые примет участие в ярмарке Cosmoscow

A-House впервые примет участие в ярмарке Cosmoscow. Проект «Образы материальной культуры», кураторами которого выступила команда A-House, будет представлен в разделе «Дизайн».

В основе проекта лежит исследование материалов и их возможностей. Эксперименты с фактурой и взаимодействие разных материалов друг с другом объединяет архитектуру, коллекционный дизайн и работы современных художников.

О значении восприятия материала писало множество архитекторов модернизма и современности – от Алвара Аалто до Петера Цумтора. Последний уделял особое внимание тому, как материалы взаимодействуют со средой, создавая атмосферу, которую архитектор именует «магией реального». Стремление раскрыть сущность материала впечатлило его в творчестве Йозефа Бойса и художников arte povera. «Материальность» (и «телесность») их произведений укоренена в «древнем, простейшем знании об использовании материалов, выходящими за пределы привычного значения, ограниченного «кодами» культуры».

Визуальный и тактильный контакт с материалом порождает особый чувственный опыт. Можно сказать, что поверхность материала являет собой «плоть» предмета или здания – поле, благодаря которому становится возможен его диалог с пространством и зрителем.

В проект «Образы материальной культуры» вошли работы, при создании которых используются дерево, стекло, сталь, латунь и другие материалы. В числе авторов – французский художник Orfeld, Наталья Таранцова, Archipélago, Lavdansky Studio и Fresh.Glass и Ольга Трейвас.

Orfeld, скульптуры и маски

Французский коллекционер и художник с виртуальным альтер эго Orfeld, в собрании которого представлено африканское искусство музейного уровня. Исходные объекты для работ выбирались очень тщательно – их возраст составляет не менее 100 лет. Перед нанесением эмали каждый из них сканируется в 3D для создания виртуальной копии, которая таже становится собственностью нового владельца.

Эмаль наносится по специальной технологии в пригороде Парижа мастером, который также работает над проектами для Louis Vuitton, Dior и других известных брендов. На создание одного объекта уходит два месяца. Каждая скульптура и маска от Orfeld уникальна, все они были изготовлены африканскими племенами вручную из дерева.

Наталья Таранцова, серии картин «Числа» и «Клей»

Cерия «Числа» – пример абстрактной живописи, в котором каждое полотно исследует связь между текстурой, цветом и числовыми обозначениями. Художница Наталия Таранцова использует геометрические формы, окруженные грубыми штрихами кисти (импасто), чтобы создать фокусное изображение числа. Развитие цвета в серии «Числа» – от разнообразных оттенков к монохромной палитре – подчеркивает сосредоточенность на форме и смысле, отводя на второй план эмоциональный отклик, вызванный цветом, и предоставляя зрителю пространство для личных ощущений.

Серия «Клей» – творческое исследование, в котором Наталия Таранцова работает в смешанной технике, используя акрил, клей и фольгу, создающие многослойность смыслов. Каждая картина в серии рождается из определенной фразы, которая служит основой для визуального нарратива. Эти фразы, интегрированные в художественный процесс, превращаются в образы, насыщенные символизмом и аллегориями.

Archipélago, вазы 51° — 0° PAPER

В поисках решений для воплощения необходимой формы дизайнеры Archipélago исследуют разные материалы. В числе самых первых проектов бренда – мебель, выполненная из металла, который подчеркивает легкость, усиливает адаптивные свойства предметов и придает им узнаваемый характер.

Коллекция 51° — 0° PAPER дала возможность перевести открытия из области «материаловедения» на язык малых форм. В ней представлены шесть ваз из матовой и полированной стали, размеры которых соответствуют форматам бумаги – А2, А3, А4, А5 и А6. В основе концепции – вдохновение бумажной пластикой, которая отражена в статичном, согласно привычному пониманию, материале.

Специально для Cosmoscow была выпущена лимитированная серия ваз с ироничными надписями: «Все тайное становится явным», «Если кажется, значит не кажется», «Сердцу не прикажешь».

Lavdansky Studio x Fresh.Glass, коллекция Castes

Рожденная в коллаборации локальных ремесленных мастерских Lavdansky Studio и Fresh.Glass, коллекция Castes – это размышление в скульптурных формах о феномене мистического света, тонкой и тихой красоте, о слиянии традиции, опыта и мастерства с визуальным языком современного искусства. Черная гладь стеклянных поверхностей, густая как смола, в сочетании с посеребренной латунью, работает как образ космического тела – целостного и ювелирно монолитного.

Процесс исследования начался с переосмысления образа венца грузинской иконы VIII века, покрытого драгоценными камнями, закрепленными в касты. Касты, или металлические оправы-крепежи для драгоценностей, послужили прообразом для будущих столов. Латунный лист подобно касту фиксирует и обнимает стекло, принимая его форму и проявляя облик.

Treivas для ARCHIPÉLAGO — 23°30′ ю. ш. 46°37′ з. д. Sao Paulo Special Edition

​​Edition 20+2

В работе над предметом иногда хочется вернуться к истокам, отбросив всё лишнее. Построение любого объекта в архитектуре и дизайне начинается с трехмерной сетки. Но сетка — не только архитектурное понятие: это ещё и протосистема для создания элементарных, прикладных вещей, например, ручного плетения или же вышивки.

В столе для ARCHIPÉLAGO объединились рациональные принципы модернистской школы архитектуры Сан-Паулу и любовь к ремеслу. «Плетение» стола выполнено из дерева — материала первичного и общего для многих культур. Перекрестия «нитей» столешницы выделены разноцветным шпоном. Шахматный рисунок прерывают ножки подстолья, зафиксированные кожаными ремешками — традиционным видом крепления для бразильской мебели. Эта сбивка узора вместе с запрограммированными пустотами превращает предмет в головоломку, которую не терпится разгадать.

Архитектор, художник, дизайнер, исследователь, основатель и руководитель бюро Treivas. Родилась в Москве. Окончила Московский архитектурный институт. Ведет архитектурную практику с 2009 года. Участник сольных и групповых выставок, в том числе Венецианской биеннале, биеннале Меркосул и выставки номинантов премии Кандинского. Живет и работает между Москвой и Сан-Паулу.

В своих проектах Ольга, не выходя за рамки архитектурного проектирования, раскрывает стереотипно не свойственные черты предметов и материалов, предлагая новую оптику для обыденного.